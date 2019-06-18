Результати соцопитування після партійних з’їздів. «Батьківщина» - на третьому місці



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Партія Юлії Тимошенко провела з’їзд 10 червня

«Батьківщина» випередила «Європейську солідарність», а партія Вакарчука відривається від політсили Смешка

За «Слугу народу» на позачергових парламентських виборах готові проголосувати 47,5% українців серед тих, хто визначився та буде голосувати. Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного 7-13 червня центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

За «Опозиційну платформу – За життя» плануються проголосувати 11% опитаних.

ВО «Батьківщина» з підтримкою 8,7% випереджає партію Петра Порошенка «Європейська солідарність», за яку готові голосувати 8,3%.

П’яте місце займає партія Вакарчука «Голос» - 5,3%.

«Сила і честь» Ігоря Смешка – 3,9%.

Нагадаємо, опитування, яке проводилось 22 травня – 7 червня, показувало наступну підтримку партій: «Слуга народу» - 43,1%, Опозиційна платформа – 11,7%, «Європейська солідарність» - 9,2%, ВО «Батьківщина» - 9,1%, «Голос» - 4,9%, «Сила і честь» - 4,7%.

Роллінгове дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведено в період з 7 по 13 червня. Всього по Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.