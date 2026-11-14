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Хмара провів розмову з міністром оборони Великої Британії напередодні «Рамштайну»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хмара провів розмову з міністром оборони Великої Британії напередодні «Рамштайну»
Хмара подякував британській стороні за нещодавню передачу ракет LMM
фото: Міністерство оборони

Міністри обговорили перспективи створення спільних оборонних підприємств

Напередодні засідання у форматі «Рамштайн» очільник Міноборони України Євгеній Хмара провів розмову з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Сторони обговорили деталі наступного пакета військової допомоги Україні, зокрема врахування критичних потреб української армії.

Окрему увагу приділили посиленню авіаційних спроможностей України, а також постачанню боєприпасів до літаків. Хмара подякував британській стороні за нещодавню передачу ракет LMM. Також ішлося про можливості прискорення постачання засобів для ефективного знищення реактивних безпілотників.

Крім того, міністри обговорили перспективи створення спільних оборонних підприємств. Робота над відповідними домовленостями триває.

«Україна вже розвиває спільні виробництва з низкою країн та працює над запуском нових. Один із пріоритетів на 2027 рік – розвиток оборонно-промислових комплексів України та країн-партнерів. Для партнерів це можливість посилити Україну та прискорити розвиток власної оборонної промисловості», – підкреслив Євгеній Хмара.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» запланували на 17 листопада 2026 року. Зустріч міжнародних партнерів відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під спільним головуванням Великої Британії та Німеччини.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що планує долучитися онлайн до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Серед головних тем зустрічі – посилення української протиповітряної оборони, постачання винищувачів F-16 та підтримка енергетики.

Теги: Велика Британія Міноборони Євген Хмара Міноборони

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