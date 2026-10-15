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«Росія лишається головною загрозою»: про що попередила британська розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Росія лишається головною загрозою»: про що попередила британська розвідка
Торік MI5 уже попереджала британських політиків, що вони є мішенню шпигунів з Росії, Китаю та Ірану
колаж: glavcom.ua

MI5: Тегеран переорієнтовується на військові об'єкти, а терористи освоюють штучний інтелект

Кількість справ, пов'язаних із загрозами з боку іноземних держав, за 10 років зросла вчетверо, заявив у щорічному виступі 13 жовтня керівник британської служби внутрішньої безпеки MI5 Кен Маккаллум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну доповідь спецслужби та Reuters.

Росія діє нижче порогу війни

За словами Маккаллума, російські військові та розвідувальні служби дедалі активніше діють проти Великої Британії та її союзників. Москва прагне завдавати шкоди так, щоб не перетнути межу, за якою НАТО могло б відповісти згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору.

Йдеться про кібератаки, диверсії, саботаж та інші операції, що не сягають рівня відкритого воєнного конфлікту. Як приклади керівник MI5 навів:

  • атаки на енергетичну інфраструктуру Польщі;
  • спробу застосувати безпілотник із вибухівкою проти вантажного літака в Німеччині;
  • зірваний план убивства у США.

«Росія залишається агресором номер один», – наголосив очільник спецслужби. На його думку, Москва й далі атакує Велику Британію та її партнерів, а пожвавлення російських операцій у Європі триває на тлі значних втрат у війні проти України. У травні про щоденні гібридні атаки Москви проти Британії та країн Європи попереджала й очільниця британської розвідки.

Іран змінює цілі

Особливо пильно британська контррозвідка стежить за Іраном. За даними Маккаллума, упродовж останнього року у Великій Британії заарештували понад 50 осіб у справах, пов'язаних з іранською діяльністю.

Тегеран переорієнтовується з переслідування опонентів режиму на потенційно небезпечніші мішені, зокрема військові об'єкти. Одним із приводів для тривоги став інцидент біля авіабази Фейрфорд (RAF Fairford): у вересні там розслідували ймовірну змову з іранським слідом. За словами голови MI5, це не поодинокий випадок.

Спецслужба також стежить за спробами іноземних держав залучати посередників для операцій на британській території. Такі виконавці можуть діяти за гроші та за вказівкою замовників з-за кордону, не будучи професійними розвідниками. Торік MI5 уже попереджала британських політиків, що вони є мішенню шпигунів з Росії, Китаю та Ірану.

Штучний інтелект як новий ризик

Ще один напрям занепокоєння – штучний інтелект. За словами Маккаллума, терористи вже користуються такими інструментами для пропаганди, збору даних про потенційні цілі та вивчення способів виготовлення зброї.

Окремо керівник відомства вказав на ризик застосування технології для створення біологічної зброї та нових патогенів. Водночас він закликав не панікувати: штучний інтелект здатен розширити можливості спецслужб у виявленні та запобіганні загрозам, але його небезпечне використання потребує пильної уваги.

Велика Британія, підсумував Маккаллум, вступила в нову епоху національної безпеки: вона вимагає змін у роботі спецслужб і готовності суспільства протистояти загрозам.

MI5 – британська служба внутрішньої безпеки, що відповідає за контррозвідку та боротьбу з тероризмом на території країни. Кен Маккаллум очолює її з 2020 року.

Нагадаємо, у лютому MI5 і Національний центр кібербезпеки вперше провели спільний брифінг для політиків про загрозу іноземного втручання.

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Теги: британська розвідка Москва безпілотник штучний інтелект військові росія Велика Британія

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