Міноборони попередило про тимчасові проблеми з «Резерв+»

7 листопада з 20:00 до 23:00 можливі затримки з отриманням та оновленням військово-облікових документів

У суботу, 7 листопада, у застосунку «Резерв+» можуть тимчасово не працювати окремі сервіси через планові технічні роботи. Обмеження можливі з 20:00 до 23:00. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Команда відомства пояснила, що протягом цього часу користувачі можуть зіткнутися із затримками під час отримання або оновлення електронного військово-облікового документа. Технічні роботи також можуть вплинути на доступність інших послуг застосунку.

У Міноборони радять заздалегідь зберегти електронний документ на телефон, якщо він може знадобитися ввечері. Для цього необхідно відкрити головний екран застосунку «Резерв+», натиснути на значок «+» та вибрати опцію «Завантажити PDF».

Якщо під час технічних робіт документ не оновлюватиметься, користувачам рекомендують повторити спробу пізніше. Водночас повторно входити до облікового запису не потрібно.

Після завершення планових робіт усі сервіси застосунку мають відновити роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони повідомило, що понад 90% чинних відстрочок від мобілізації можуть продовжуватися автоматично, без повторного подання заяв. Система перевіряє право на відстрочку за даними державних реєстрів, а результати відображаються в застосунку «Резерв+».

Автоматичне продовження передбачене для 22 категорій громадян. У Міноборони пояснили, що сповіщення надходять поступово, тому користувачі можуть отримувати їх у різний час. Якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося, застосунок також повідомить про це.