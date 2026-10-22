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Принц Гаррі зізнався, чому шкодує про останню розмову з матірʼю

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принц Гаррі: «Мені доводиться з цим жити»
фото: АР

Принцу Гаррі було 12 років, коли принцеса Діана загинула в автокатастрофі

Принц Гаррі навіть через 30 років після смерті матері досі шкодує про те, якою була їхня остання розмова. Герцог Сассекський розповів, у чому себе звинувачує. Цим він поділився в інтервʼю виданню GQ, пише «Главком».

Принцеса Діана пішла з життя, коли її сини були ще підлітками: принцу Вільяму виповнилося 15, а принцу Гаррі – 12 років. У той день, коли принцеса Діана востаннє зателефонувала молодшому сину, він грався з кузенами. Принц Гаррі поспіхом відповів принцесі Діані на телефонний дзвінок і за кілька хвилин побіг далі гратися з двоюрідними сестрою та братом.

За словами принца Гаррі, якби він тоді знав, що це буде його остання розмова з матірʼю, він би сказав їй зовсім інші слова. Тепер чоловік досі згадує цю розмову та зізнається, що із цим йому доведеться жити все життя. «Якби я знав, що це був останній дзвінок з нею, наскільки іншою була б та розмова... І мені доводиться з цим жити. І з тим фактом, що, будучи 12-річною дитиною, я просто хотів піти, бігати та гратися з кузенами», – відверто зізнається принц.

Принц Гаррі ніколи не забуває про матір та згадує про неї щодня. Водночас сум та біль за нею не зникли. Герцог також вважає, що його звʼязок із матірʼю досі існує.

Зазначимо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в тунелі біля мосту Альма в Парижі (Франція). Разом із принцесою загинув її партнер Доді аль-Файєд і водій Анрі Поль. У ДТП вижив лише охоронець Тревор Ріс-Джонс.

Розслідування встановило, що головною причиною аварії стали висока швидкість і стан алкогольного сп’яніння водія Анрі Поля. Попри звинувачення папараці в переслідуванні автомобіля, слідство дійшло висновку, що на момент зіткнення фотографів поруч із машиною не було.

Нагадаємо, спадкоємці британської корони Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про їхню матір, принцесу Діану. Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть випустити документальний фільм про принцесу Діану, однак принц Вільям цього не підтримує.

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Теги: принц Гаррі принцеса Діана діти ДТП Велика Британія

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