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Командир «Айдару» відмовився від нової посади та заявив про тиск

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Командир «Айдару» відмовився від нової посади та заявив про тиск
Командир полку «Айдар» Олександр Коваленко розповів про зустріч із військовим керівництвом
фото: скриншот відео Facebook

Олександр Коваленко заявив, що рішення щодо його подальшої служби та майбутнього полку залишається за вищим військовим керівництвом

Командир 24-го окремого штурмового полку «Айдар» майор Олександр Коваленко повідомив, що під час зустрічі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ йому запропонували самостійно обрати іншу посаду. Військовий відмовився від пропозиції та заявив про можливий пошук компрометувальних матеріалів проти нього і підрозділу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеозвернення Коваленка у Facebook.

За словами майора, він не розглядає жодної іншої посади, окрім командування полком «Айдар». Коваленко наголосив, що служить добровольцем із 2014 року та пройшов у підрозділі шлях від солдата до командира.

«Я відмовився. Мене не цікавить жодна із посад, крім командира полку «Айдару». Я доброволець з 2014 року, як і багато бійців та командирів штурмових полків і батальйонів», – заявив він.

Військовий підкреслив, що пов'язує своє подальше проходження служби саме з цим підрозділом.

«Це непросте місце служби. Це мій полк, мої люди і мій обов'язок», – зазначив Коваленко.

За результатами зустрічі, як стверджує командир, керівництво Сухопутних військ остаточного рішення щодо нього не ухвалило. Питання його подальшого перебування на посаді та майбутнього полку має розглядатися на вищому рівні військового командування.

Окремо Коваленко звернув увагу на результати перевірок підрозділу. За його словами, відповідні документи підтверджують проблеми з укомплектованістю особового складу, які впливають на спроможність виконувати бойові та спеціальні завдання.

«У нас є документи останніх перевірок. Вони підтверджують неспроможність виконувати бойові та спеціальні завдання через недоукомплектованість», – повідомив майор.

Крім того, командир «Айдару» заявив, що володіє інформацією про нібито доручення відповідним органам шукати компромат на нього особисто та на полк. Водночас жодних доказів існування такого доручення у відеозверненні він не навів.

«Я до цього готовий. Ми до цього готові. Моя совість чиста перед державою, перед законом і перед народом. Я не порушував жодних законів», – наголосив військовий.

Наприкінці звернення Коваленко визнав, що останні події навколо підрозділу негативно вплинули на моральний стан особового складу. Попри це він закликав військовослужбовців продовжувати виконання бойових завдань.

«Звертаюся до всіх своїх бійців. Продовжуємо виконання поставленого бойового наказу», – підсумував командир.

Нагадаємо, раніше бійці «Айдару» звернулися до президента України та головнокомандувача ЗСУ через ситуацію навколо командування полком. Нинішнє відеозвернення Олександра Коваленка стало продовженням публічного обговорення подальшої долі підрозділу.

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Теги: Міноборони Айдар документи

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