Хто має платити аліменти: чоловік чи жінка? Нардеп-силач Вірастюк загруз у судах із ексдружиною

Зіркова пара Василя та Інни Вірастюків прожила у шлюбі 15 років

Народний депутат від «Слуги народу» і володар титулу «Найсильніша людина світу» (2004 рік) Василь Вірастюк продовжує вести активну судову кампанію проти своєї колишньої дружини Інни Вірастюк. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Бум розлучень у Раді. Багатодітний нардеп тікає від вагітної дружини, а «слуга народу» вимагає аліментів від Саакашвілі».

Протягом 2024-2025 років обранець добивався зменшення розміру аліментів на утримання двох синів. Згідно з рішенням суду від 2023 року, Вірастюк сплачує аліменти у розмірі 1/3 частки від свого заробітку (доходу) до досягнення дітьми повноліття. Це виходить трохи більше 18 тис. грн на місяць.

Водночас у своєму позові до ексдружини нардеп зазначив: з часу стягнення аліментів відбулися зміни у його сімейному та майновому стані. Зокрема, Вірастюк завів нову сім’ю; у нього народилася дитина. Крім того, скаржився позивач, багато коштів іде на лікування, оскільки він має групу інвалідності з 2017 року. Зважаючи на надані докази, Вірастюк просив суд зменшити аліменти на обох дітей – до 1/6 частки від усіх видів заробітку (доходу) політика.

Суд першої інстанції став на бік обранця. Натомість апеляційний суд скасував це рішення і відмовив Вірастюку у задоволенні позову. На думку Київського апеляційного суду, «зменшення розміру аліментів у зв’язку з тим, що позивач має на утриманні дитину, яка народилась в іншому шлюбі, та дружину, яка перебуває у декретній відпустці, без доведення погіршення його майнового становища, не буде спрямовано на належне забезпечення дітей від шлюбу з Інною Вірастюк та суперечитиме їх інтересам».

Крім того, другий рік поспіль триває інша судова тяганина між Василем Вірастюком та колишньою дружиною Інною. Ініціатором позову виступив нардеп. Він просить суд визначити місце проживання неповнолітніх дітей; припинити стягувати з нього аліменти і покласти цей фінансовий тягар на ексдружину політика.

дані: Судова влада України

Також незавершений давній судовий спір між Василем та Інною Вірастюка стосується поділу спільного майна експодружжя. Ідеться про дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га на Прикарпатті. Справа на розгляді столичного суду – з вересня 2023 року.

Додамо, що 18 грудня 2024 року Василь Вірастюк розлучився з дружиною Інною, з якою прожив у шлюбі 15 років. У подружжя народилося двоє синів.

Як повідомляв «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько з квітня 2026 року судиться зі своїм цивільним чоловіком, експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. Вона вимагає позбавити його батьківських прав та стягнути аліменти на спільну дитину.