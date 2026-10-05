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Росія відреагувала на заяву про можливий вступ Німеччини у війну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія відреагувала на заяву про можливий вступ Німеччини у війну
Розвідка Німечичини повідомила, що Росія веде проти Німеччини так звану «тіньову війну»
фото: росЗМІ

Захарова звинуватила канцлера та главу німецької розвідки у спробі втягнути країну в конфлікт із РФ

Росія відреагувала на заяву глави Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартіна Єгера про загрозу насильницького конфлікту між Берліном і Москвою. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що німецьке керівництво нібито намагається втягнути громадян країни у протистояння з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву.

«Люди на кшталт Мерца і глави розвідки ФРН Мартіна Єгера намагаються втягнути німців у конфронтацію з Росією», – заявила Захарова.

Вона звернула увагу на слова Єгера, який під час відкритого слухання в парламентському контрольному комітеті заявив про ризик прямого протистояння Німеччини з РФ. За його словами, Росія веде проти Німеччини так звану «тіньову війну».

Глава BND заявив, що російські спецслужби діють «високопрофесійно і безжально», а загроза атак на об’єкти в Німеччині залишається реальною. Він також сказав, що Росія прагне перешкодити європейським країнам підтримувати Україну та впливати на політичні рішення в Берліні.

«Німеччина перебуває під загрозою втягування в насильницький конфлікт із Росією», – заявив Єгер під час слухань.

За його словами, російська сторона вже застосовує методи, які виходять за межі традиційного протистояння. Йдеться, зокрема, про диверсії, кібератаки та інші форми тиску. Єгер назвав дії Москви «тіньовою війною», яку, за його оцінкою, Росія веде проти Німеччини.

Водночас глава німецької розвідки не заявляв, що Росія готує масштабний напад на територію НАТО. За його словами, BND наразі не має ознак підготовки Москви до великомасштабної атаки на країни Альянсу.

Єгер також зазначив, що Росія може продовжувати спроби залякування та втручання у справи європейських держав. Окремо він попередив про можливість нових ядерних погроз з боку Москви.

Захарова, коментуючи заяви німецького посадовця, пов’язала їх із політикою канцлера Фрідріха Мерца. За її словами, Берлін нібито формує в німецькому суспільстві уявлення про неминучість конфлікту з Росією.

Водночас у самій Німеччині заяви Єгера прозвучали в контексті щорічних публічних слухань керівників німецьких спецслужб. Окрім глави BND, перед депутатами виступили керівники Федерального відомства із захисту конституції та Військової контррозвідки. Вони також повідомили про зростання загроз, пов’язаних із діяльністю Росії.

Теги: росія війна Німеччина гібридна війна

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