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Російський лижник, яка мітингував з «Z» на одязі, отримав нейтральний статус

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський лижник, яка мітингував з «Z» на одязі, отримав нейтральний статус
У 2022 році Климов з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брав участь у мітингу на підтримку війни

FIS продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників російської війни

Одіозний призер Олімпіади-2022 росіянин Євген Климов Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS) був визнаний нейтральним атлетом. Про це у інформує «Главком».

У 2022 році Климов з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брав участь у мітингу на підтримку війни. За це він потрапив до санкційних списків України.

У квітні 2022 року Климов взяв участь у зустрічі Путіна з російськими спортсменами-олімпійцями, що відбулася у Кремлі. Нагороджений медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня за перемогу на Олімпійських іграх у 2022 році у Пекіні.

Отже, FIS продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників російської війни. Тепер Климов має можливість брати участь у міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йшлосяся у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: пропаганда війна лижний спорт

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