Атака дронів ЗСУ зупинила один із найбільших НПЗ Росії – Reuters

Безпілотник пошкодив технологічні установки заводу, після чого його роботу було зупинено

Підприємство в Пермі належить «Лукойлу» та є сьомим за обсягами переробки нафти в РФ

Пермський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українського безпілотника. Підприємство зазнало пошкоджень, через які було припинено переробку нафти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в нафтовій галузі, пише «Главком».

Атака на підприємство сталася 25 вересня. За даними Reuters, безпілотник пошкодив технологічні установки заводу, після чого його роботу було зупинено.

Пермський НПЗ, який належить російській нафтовій компанії «Лукойл», є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Reuters раніше називав його сьомим у країні за обсягами переробки нафти.

Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема бензин і дизельне пальне. Його робота має значення для забезпечення паливом російського внутрішнього ринку.

Зупинка Пермського НПЗ відбувається на тлі серії ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. За даними Reuters, у вересні атаки безпілотників уже змусили кілька великих російських НПЗ скоротити або повністю припинити виробництво дизельного пального.

Зокрема, Reuters повідомляв, що шість найбільших виробників дизельного пального в Росії забезпечують близько половини його виробництва в країні. У вересні частина цих підприємств була змушена суттєво скоротити потужності або повністю зупинити роботу після атак дронів.

Нагадаємо, що 21 серпня, у російській Пермі пролунали вибухи, після чого над містом здійнявся дим. Навесні 2026 року завод вже кілька разів зазнавав ударів безпілотників, після яких, за даними Reuters, підприємство тимчасово зупиняло роботу через пошкодження ключових установок первинної переробки нафти.