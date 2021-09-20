Кива привітав «Єдину Росію» з «беззастережною перемогою» на виборах до Держдуми

Кива згадав про «слов'янську єдність» України і Росії

Проросійський депутат вкотре продемонстрував беззастережну лояльність Кремлю

Народний депутат від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива привітав партію президента Росії Володимира Путіна «Єдина Росія» з «беззастережною перемогою» на виборах до Державної Думи. Про це політик написав у Telegram.

У своєму дописі Кива згадав про «слов'янську єдність» України і Росії.

«Хочу привітати партію «Єдина Росія» з беззастережною перемогою на виборах в Державну Думу Росії. Сподіваюся, послідовна політика партії дасть можливість вирішити всі існуючі розбіжності між нашими країнами. Ми повинні пам'ятати, що наша сила у слов'янській єдності», – написав депутат.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних так званих виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

До слова, Румунія не визнає легітимністі виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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