Вибори до Держдуми в окупованому Криму. З'явилася реакція Румунії

Бухарест засудив проведення Росією виборів у окупованому Криму та непідконтрольному Придністров’ї

Румунія не визнає легітимність виборів до Державної Думи, які Росія провела в окупованому Криму, пише «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії.

У повідомленні також підкреслюється, що «Румунія не визнає анексію Криму». У зовнішньополітичному відомстві висловлюють також жаль з приводу рішення Російської Федерації відкрити на окупованому півострові секції для голосування на території непідконтрольного Придністров’я.

Як повідомляв «Главком», Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції (МЗСЄІ) Республіки Молдова також засудило відкриття Посольством РФ у республіці на території непідконтрольного Придністров'я 27 дільниць для голосування на виборах, що проходять із 17 до 19 вересня.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Тим часом п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів.

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу по нашій газотранспортній системі.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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