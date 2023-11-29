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Хакери зламали телебачення в Криму та нагадали про Путіна (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хакери зламали телебачення в Криму та нагадали про Путіна (фото, відео)
Хакери зламали телебачення у Криму та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського
фото: скріншот з відео

Хакери вже не вперше ламають пропагандистське телебачення в окупованому Криму

В окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського. Відповідне відео з’явилося в мережі.

На кадрах помітно, як мешканка Криму перемикає канали, проте на кожному з них президент України звертається до місцевих жителів.

Також хакери перейменували канали на телебаченні. Замість назв там тепер нагадування про російського диктатора Володимира Путіна.

Хакери перейменували канали в Криму
Хакери перейменували канали в Криму
фото з соцмереж

Нагадаємо, українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення в окупованому Криму та запустили архівне відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо півострова.

Також у Росії хакери зламали доступ до веб-камер з динаміком у публічних місцях та запустили звернення Зеленського.

Нещодавно українські хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ та отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань. Також українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті.

Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак хакерські групи, з якими зв'язалася BBC, сказали, що виконувати ці правила, принаймні в повному обсязі, не зможуть і не хочуть.

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Теги: хакер Крим телебачення Володимир Зеленський окупанти

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