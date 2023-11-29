Хакери зламали телебачення в Криму та нагадали про Путіна (фото, відео)

Хакери зламали телебачення у Криму та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського

Хакери вже не вперше ламають пропагандистське телебачення в окупованому Криму

В окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського. Відповідне відео з’явилося в мережі.

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На кадрах помітно, як мешканка Криму перемикає канали, проте на кожному з них президент України звертається до місцевих жителів.

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Також хакери перейменували канали на телебаченні. Замість назв там тепер нагадування про російського диктатора Володимира Путіна.

Хакери перейменували канали в Криму фото з соцмереж

Нагадаємо, українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення в окупованому Криму та запустили архівне відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо півострова.

Також у Росії хакери зламали доступ до веб-камер з динаміком у публічних місцях та запустили звернення Зеленського.

Нещодавно українські хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ та отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань. Також українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії.

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Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті.

Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак хакерські групи, з якими зв'язалася BBC, сказали, що виконувати ці правила, принаймні в повному обсязі, не зможуть і не хочуть.