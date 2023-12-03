Кличко дорікнув критикам Залужного: «Вічно брехати партнерам не вийде»

Мер Києва підтримав слова головнокомандувача про «патову» ситуацію в країні

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний був справедливим у своєму відвертому аналізі ситуації на фронті, тож критика на його адресу незаслужена. Про це мер сказав в інтерв’ю 20 Minuten.

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«Він сказав правду. Іноді люди не хочуть чути правду. Але зрештою він несе відповідальність. Він пояснив і обґрунтував, яке становище сьогодні. Зрозуміло, ми можемо ейфорично брехати своєму народу та нашим партнерам. Але вічно робити це не вийде. Деякі наші політики розкритикували Залужного за ці чіткі слова – несправедливо. Я на його боці», – заявив Кличко.

Мер Києва зауважив, що не здивований падінням популярності президента Володимира Зеленського.

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«Люди бачать, хто ефективний, а хто ні. Були і є численні очікування. Зеленський заплатить за помилки, які він зробив», – сказав Кличко.

На уточнювальне запитання, про які саме помилки йдеться, посадовець зазначив: «Люди задаються питаннями, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни. Чому Зеленський до останнього заперечував, що до неї дійде. Або чому виявилося можливим, що росіяни так швидко дійшли до Києва».

Водночас міський голова Києва підкреслив, що допоки триває війна Росії проти Україні, президент має важливу функцію і його потрібно підтримувати, але «наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали».

Крім того, Кличко запевнив, що не вважає правильним говорити про власні президентські амбіції в той час, коли Україна бореться за існування.

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Щодо корупції в Україні, то мер зазначив, що для боротьби з нею потрібні «європейські закони та європейський рівень життя». На його думку, відновлення України має передбачати не лише відбудову зруйнованих будинків і мостів, а й реформи судової системи, адміністрації та політики.

Нагадаємо, що у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Однак Зеленський заперечив ці заяви.

Крім того, The Economist написало, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим «політичне поле битви» у Києві, Зеленський вбачає конкурента в Залужному, а політична гризня шкодить Україні. Однак Банкова зпевнила, що між главою держави та головнокомандувачем ЗСУ не існує конфлікту.