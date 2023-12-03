Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кличко дорікнув критикам Залужного: «Вічно брехати партнерам не вийде»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кличко дорікнув критикам Залужного: «Вічно брехати партнерам не вийде»
Віталій Кличко
фото: Maxym Marusenko/NurPhoto

Мер Києва підтримав слова головнокомандувача про «патову» ситуацію в країні

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний був справедливим у своєму відвертому аналізі ситуації на фронті, тож критика на його адресу незаслужена. Про це мер сказав в інтерв’ю 20 Minuten.

«Він сказав правду. Іноді люди не хочуть чути правду. Але зрештою він несе відповідальність. Він пояснив і обґрунтував, яке становище сьогодні. Зрозуміло, ми можемо ейфорично брехати своєму народу та нашим партнерам. Але вічно робити це не вийде. Деякі наші політики розкритикували Залужного за ці чіткі слова – несправедливо. Я на його боці», – заявив Кличко.

Мер Києва зауважив, що не здивований падінням популярності президента Володимира Зеленського.

«Люди бачать, хто ефективний, а хто ні. Були і є численні очікування. Зеленський заплатить за помилки, які він зробив», – сказав Кличко.

На уточнювальне запитання, про які саме помилки йдеться, посадовець зазначив: «Люди задаються питаннями, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни. Чому Зеленський до останнього заперечував, що до неї дійде. Або чому виявилося можливим, що росіяни так швидко дійшли до Києва».

Водночас міський голова Києва підкреслив, що допоки триває війна Росії проти Україні, президент має важливу функцію і його потрібно підтримувати, але «наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали».

Крім того, Кличко запевнив, що не вважає правильним говорити про власні президентські амбіції в той час, коли Україна бореться за існування.

Щодо корупції в Україні, то мер зазначив, що для боротьби з нею потрібні «європейські закони та європейський рівень життя». На його думку, відновлення України має передбачати не лише відбудову зруйнованих будинків і мостів, а й реформи судової системи, адміністрації та політики.

Нагадаємо, що у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Однак Зеленський заперечив ці заяви.

Крім того, The Economist написало, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим «політичне поле битви» у Києві, Зеленський вбачає конкурента в Залужному, а політична гризня шкодить Україні. Однак Банкова зпевнила, що між главою держави та головнокомандувачем ЗСУ не існує конфлікту. 

Читайте також: «Це викликає огиду». Садовий прокоментував заяви щодо Залужного
Теги: Віталій Кличко Володимир Зеленський Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через яку таку мрію Politico назвав президента Зеленського «мрійником року»?
Politico назвало Зеленського «мрійником року». Чому це удар по українцях
29 листопада, 12:11
Михайло Федоров замінить на Ставці ексочільника Держспецзв’язку Юрія Щиголя
Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача
22 листопада, 19:12
Лукашенко відвідав артилерійську базу і пішов додому не з порожніми руками
Президент Лукашенко обзавівся власним гранатометом
17 листопада, 19:00

Політика

Кличко дорікнув критикам Залужного: «Вічно брехати партнерам не вийде»
Кличко дорікнув критикам Залужного: «Вічно брехати партнерам не вийде»
Чому Порошенка не випустили з України? «Європейська Солідарність» відповіла СБУ
Чому Порошенка не випустили з України? «Європейська Солідарність» відповіла СБУ
Чому Порошенка не випустили за кордон? ЗМІ оприлюднили нову версію
Чому Порошенка не випустили за кордон? ЗМІ оприлюднили нову версію
Путін збільшує російську армію на 170 тисяч
Путін збільшує російську армію на 170 тисяч
Зеленська розповіла, чи хоче, щоб її чоловік йшов на другий термін президентства
Зеленська розповіла, чи хоче, щоб її чоловік йшов на другий термін президентства
Зеленський анонсував зміни щодо мобілізації (відео)
Зеленський анонсував зміни щодо мобілізації (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
40K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
31K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
19K
Банкова назвала причетних до отруєння дружини Буданова
9615
Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
7841
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua