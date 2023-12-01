Вибори в Україні: Зеленський зробив нове оголошення

Глави держави вважає, що попри те, що він готовий провести вибори, більшість українців не підтримують цю ідею, оскільки вважають таке голосування «небезпечним і безглуздим»

Президент Володимир Зеленстький вважає, що повномасштабна війна унеможливила проведення виборів в Україні, які попередньо були заплановані на березень 2024 року. Про це глава держави заявив в інтерв'ю агентству AP.

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За словами глави держави, попри те, що він готовий провести вибори, більшість українців не підтримують цю ідею, оскільки вважають таке голосування «небезпечним і безглуздим», поки навколо них точиться війна.

Зеленський додав, що «немає слів, щоб описати, наскільки це складна робота», водночас він також не може уявити варіант залишити посаду в такій ситуації. «Це було б дуже несправедливо, неправильно і безперечно де мотивує», – додав він.

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Раніше Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.