Вибори під час війни: Зеленський зробив оголошення

Глава держави зазначив, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу

Володимир Зеленський: «Абсолютно безвідповідально - якось так… легковажно та граючи вкидати у суспільство тематику виборів»

Президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

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Президент зазначив, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які є неприйнятними в умовах під час війни і коли військові живуть зовсім іншими емоціями.

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«Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України. І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів», – додав Зеленський.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.