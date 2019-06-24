Кого Тимошенко взяла на вибори: повний список «Батьківщини»



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На вибори Тимошенко об’єдналась з Тарутою та Наливайченком

У виборчому списку «Батьківщини» 17 нардепів

Партія Юлії Тимошенко зареєструвала 206 кандидатів в депутати по загальнодержавному округу. Відповідний список сьогодні оприлюднила Центральна виборча комісія.

Першу частину виборчого списку Тимошенко озвучила на з’їзді, який пройшов 10 червня на подвір’ї штабу партії. Тоді озвучили тільки першу п’ятірку. 12 червня оприлюднили 50 прізвищ.

В цьому списку 17 народних депутатів. Серед них Олександра Кужель посіла найнижче 37-е місце. Вона сама відмовилась від місця в першій двадцятці списку заради того, «щоб молоді і зухвалі, з новим модерним мисленням і новим баченням, мали можливість втілити свої таланти і професіоналізм на благо України».

Згідно з останнім опитуванням, за «Батьківщину» готові проголосувати 8,7% опитаних (серед тих хто визначився та буде голосувати).

Список кандидатів в депутати від «Батьківщини»:

Тимошенко Юлія Володимирівна Тарута Сергій Олексійович Наливайченко Валентин Олександрович Соболєв Сергій Владиславович Кондратюк Олена Костянтинівна Кириленко Іван Григорович Кожем’якін Андрій Анатолійович Немиря Григорій Михайлович Власенко Сергій Володимирович Дубіль Валерій Олександрович Абдуллін Олександр Рафкатович Крулько Іван Іванович Лабунська Анжеліка Вікторівна Бондарєв Костянтин Анатолійович Цимбалюк Михайло Михайлович Данілов Віталій Богданович Бєлькова Ольга Валентинівна Кучеренко Олексій Юрійович Ніколаєнко Андрій Іванович Волинець Михайло Якович Пузійчук Андрій Вікторович Шкрум Альона Іванівна Кабаченко Володимир Вікторович Івченко Вадим Євгенович Євтушок Сергій Миколайович Соколов Михайло Володимирович Лукашук Богдан Олегович Лівінський Михайло Олександрович Чорноіваненко Олександр Анатолійович Лубківський Маркіян Романович Митрофанський Сергій Володимирович Рябчин Олексій Михайлович Гладій Василь Іванович Куюмчян Мгер Санасарович Тихонов Микола Вікторович Бондарук Валерій Анатолійович Кужель Олександра Володимирівна Радковський Олег Володимирович Тренкін Юрій Васильович Курах Іван Ілліч Верігіна Ірина Костянтинівна Сліпченко Микола Вікторович Гогунська Катерина Андріївна Олійник Віктор Степанович Подгорний Сергій Петрович Шустік Олена Юріївна Боднар-Петровська Ольга Борисівна Павловський Андрій Михайлович Томич Іван Федорович Приходько Катерина Степанівна Вергунов Віктор Анатолійович Яцунь Олександр Михайлович Матвієнко Валерія Валеріївна Мороз Леся Іванівна Пудрик Денис Валерійович Захарченко Олексій Анатолійович Гринчишин Сергій Сергійович Меліхова Тетяна Іванівна Янушевич Людмила Петрівна Петрушко Сергій Анатолійович Скочеляс Олександр Анатолійович Заречанський Ігор Геннадійович Кудіяров Вадим Ігорович Ковальський Валентин Казимирович Старченко Руслан Юрійович Воронов Cергій Вікторович Петрушевський Петро Григорович Токар Аркадій Валентинович Попадюк Ігор Ярославович Кравчук Петро Костянтинович Ганненко Ігор Анатолійович Бойко Галина Миколаївна Андрюк Андрій Васильович Коліщак Віталій Вікторович Топорков Микола Іванович Козар Андрій Васильович Янченко Сергій Володимирович Гончаренко Тетяна Володимирівна Фочук Світлана Георгіївна Буришин Михайло Федорович Чебелюк Ірина Іванівна Колесников Вячеслав Ігорович Шепета Віктор Михайлович Верба Вікторія Володимирівна Петровський Сергій Олександрович Малеванець Олексій Анатолійович Трошин Станіслав Ігорович Мітніцький Юрій Георгійович Бєлоножко Олег Вячеславович Воронецький Словян Ількович Якуб Іван Миколайович Колісніченко Роман Миколайович Бебешко Анатолій Сергійович Троцький Олександр Андрійович Жук Василь Васильович Рабцун Олександр Іванович Фукс Геннадій Григорович Дєдов В’ячеслав Ілліч Маменька Світлана Ярославівна Мущенко Оксана Володимирівна Волошин Ігор Володимирович Бабенко Григорій Іванович Гуринчук Дмитро Павлович Григорець Любомир Дмитрович Кушнір Володимир Іванович Романовська Ольга Валеріївна Литвиненко Ольга Володимирівна Токар Денис Михайлович Саківський Валентин Цезарович Супрун Геннадій Іванович Коба Юлія Владиславівна Сторубльов Ярослав Миколайович Табачук Андрій Володимирович Кирда Людмила Федорівна Хахулін Владислав Костянтинович Калінська Оксана Миколаївна Прончак Юрій Дмитрович Баранов Андрій Володимирович Хроменко Ольга Анатоліївна Малютіна Олена Олександрівна Левицький Олександр Михайлович Черен Ольга Миколаївна Кравцова Наталія Олегівна Задорожнюк Анатолій Васильович Мазник Ярослав Євгенович Сініцин Олексій Валентинович Раті Жужанна Йосипівна Ханатов Микола Миколайович Кузьменко Михайло Іванович Ніколайчук Олег Леонідович Саченко Алла Володимирівна Шандренко Людмила Володимирівна Чушкін Олексій Іванович Сотніков Олег Леонідович Галаченко Олександр Олександрович Сачук Ганна Василівна Мельник Володимир Сергійович Угрин Іван Михайлович Серпенінов Руслан Петрович Голубенко Нелля Олександрівна Заболотня Лідія Іванівна Бекерська Людмила Сергіївна Савченко Федір Миколайович Колодій Іван Йосифович Шкурко Ольга Миколаївна Бувайло Світлана Анатоліївна Мельник Валентина Михайлівна Пліщук Ярослав Петрович Метельський Анатолій Францович Сідько Валерій Григорович Кухарук Наталія Леонідівна Тепляков Сергій Олександрович Новікова Наталія Вікторівна Рибак Павліна Юхимівна Мірошник Олександр Григорович Цапай Володимир Васильович Хімічук Інна Володимирівна Левківська Марія Михайлівна Павлова Марія Борисівна Авраменко Сергій Дмитрович Онищенко Наталія Володимирівна Смахтін Сергій Павлович Дяговець Олена Володимирівна Яременко Олена Петрівна Бойко Юлія Вікторівна Боголюбський Дмитро Миронович Шаравара Віталій Васильович Русін Іван Іванович Поцелуєв Володимир Іванович Плахотнік Олена Олександрівна Фармус Руслан Романович Ткаченко Сергій Сергійович Камінська Вікторія Анатоліївна Теньтюк Олег Миколайович Дьяков Володимир Олександрович Забродський Геннадій Олександрович Пазюк Сергій Георгійович Поліщук Сергій Михайлович Ільніцький Костянтин Федорович Неофітна Лілія Павлівна Барський Олександр Леонідович Поліщук Ігор 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