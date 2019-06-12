Юлия Тимошенко похвасталась милым щенком (видео)
Юлия Тимошенко со щенком
Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
Лабрадор с богатой родословной пополнил семью Леди Ю
Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко завела собаку. У пса богатая родословная, а зовут его Карл Магнус. Тимошенко отметила в Facebook, что придумает кличку попроще.
«Сегодня, в День рождения моего мужа, наша и без того большая семья стала еще больше. Знакомьтесь - это наш маленький лабрадорчик, - поделилась Леди Ю.
Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
В Instagram политик рассказала, что собаке два с половиной месяца. Тимошенко показала видео, где играет с питомцем.
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