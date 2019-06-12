  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Юлия Тимошенко похвасталась милым щенком (видео)

    • Розсилка
    <p>Юлия Тимошенко со щенком</p> <p>Фото:&nbsp;facebook.com/YuliaTymoshenko</p> - Юлия Тимошенко похвасталась милым щенком (видео)

    Юлия Тимошенко со щенком

    Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

    Лабрадор с богатой родословной пополнил семью Леди Ю

    Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко завела собаку. У пса богатая родословная, а зовут его Карл Магнус. Тимошенко отметила в Facebook, что придумает кличку попроще.

    «Сегодня, в День рождения моего мужа, наша и без того большая семья стала еще больше. Знакомьтесь - это наш маленький лабрадорчик, - поделилась Леди Ю.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Юлия Тимошенко похвасталась милым щенком (видео)
    Юлия Тимошенко похвасталась милым щенком (видео)
    Юлия Тимошенко похвасталась милым щенком (видео)
    Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

    В Instagram политик рассказала, что собаке два с половиной месяца. Тимошенко показала видео, где играет с питомцем.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

     Читайте также: Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии.

     

    Читайте также: Ани Лорак устроила вечеринку в честь восьмилетия дочери Софии.

    Юлия Тимошенко семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ