Тимошенко планує зустрітися із Зеленським, щоб дати невідкладні поради



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Тимошенко збирається порадити Зеленському, що «сьогодні потрібно робити невідкладно»

«Я думаю, що буквально найближчими днями у мене буде зустріч з президентом України», - зазначила Юлія Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко має намір найближчими днями зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб дати йому деякі поради.

Про це вона сказала в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV у понеділок.

«Я думаю, що буквально найближчими днями у мене буде зустріч з президентом України, і я хочу просто порадити йому, що сьогодні потрібно робити невідкладно. Тому що якщо час буде втрачено, то після цих парламентських виборів буде сформовано бюджет, який на 2020 рік закладе нам стагнацію, закладе нам реальне падіння економіки країни», - підкреслила Тимошенко.

Як відомо, Тимошенко заявила, що її політична сила не буде в опозиції до нової української влади, навіть якщо її не візьмуть у коаліцію у Верховній Раді.

Нагадаємо, 10 червня на з'їзді «Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку. До першої п'ятірки, увійшли сама Юлія Тимошенко, ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута, екскерівник СБУ Валентин Наливайченко, нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

Джерело: Інтерфакс-Україна