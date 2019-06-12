Зеленський прийняв Тимошенко, яка обіцяла йому цінні поради



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Тимошенко розповіла, про що говорила на зустрічі із Зеленським 12 червня

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в середу, 12 червня, мала зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона написала у Facebook.

«Щойно провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським в його адміністрації. Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори та про те, як втілити в життя зміни, яких від нової влади очікують люди», - зазначила Тимошенко.

Раніше лідер партії «Батьківщина» повідомляла, що планує зустрітися із Зеленським, щоб дати йому невідкладні поради. «Тому що якщо час буде втрачено, то після цих парламентських виборів буде сформовано бюджет, який на 2020 рік закладе нам стагнацію, закладе нам реальне падіння економіки країни», - підкреслила Тимошенко.

Як відомо, Тимошенко заявила, що її політична сила не буде в опозиції до нової української влади, навіть якщо її не візьмуть у коаліцію у Верховній Раді.

Нагадаємо, 10 червня на з'їзді «Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку. До першої п'ятірки, увійшли сама Юлія Тимошенко, ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута, екскерівник СБУ Валентин Наливайченко, нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.