Членство України в ЄС: сім вимог від Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн: «Антикорупційні органи є, тепер вони повинні стати повністю працюючими»

Україна має виконати низку вимог Єврокомісії на шляху до членства в ЄС, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.

«Багато роботи потрібно зробити. Наприклад, у сфері верховенства права. Україна вже зайшла далеко у створенні необхідних інституцій для ефективного функціонування судової системи і прокуратури. Фокус тепер має бути зміщений на прискорення процесу відбору суддів Конституційного суду, а також членів Вищої ради правосуддя», – сказала фон дер Ляєн.

«У сфері антикорупції Україна також досягла багато у створенні необхідних антикорупційних органів. Фокус тепер має бути на призначенні нового голови Антикорупційної прокуратури і нового директора Антикорупційного бюро. Антикорупційні органи є, тепер вони повинні стати повністю працюючими», - наголосила вона.

Крім того, вона відзначила українське законодавство про деолігархізацію. «Насправді це єдина країна Східного партнерства, яка це зробила. Це добре. Тепер все залежить від імплементації, щоб були помітні результати» – заявила президентка Єврокомісії.

У документі Єврокомісії окремо уточнюється перелік вимог до України:

1) впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

2) завершити перевірку доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України;

4) забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); прийняти комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

5) запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства;

6) подолати вплив корисливих інтересів шляхом прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ;

7) завершити реформу законодавства щодо національних меншин, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Єврокомісія відстежуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою країни до кінця 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

Читайте також:



