Статус кандидата у ЄС: на саміті у Брюсселі сьогодні вирішиться доля України

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року

Сьогодні, 23 червня, у Брюсселі стартує дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу, ключовими темами якої будуть російська агресія, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС. Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

У документі зазначається, що лідери ЄС обговорять останній розвиток ситуації стосовно російської війни проти України, включаючи її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки. Вони також обговорять продовження підтримки Європейським Союзом України, що складається з економічної, військової, політичної та гуманітарної допомоги.

Окремим питанням лідери країн ЄС розглянуть подання України, Молдови й Грузії на членство в ЄС. В оприлюдненому повідомленні нагадується, що Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, а Грузія і Молдова зробили такий крок 3 березня 2022 року. Єврокомісія оприлюднила свою офіційну думку щодо заявки всіх трьох країн 17 червня 2022 року.

Перед початком саміту лідери країн ЄС проведуть неформальну зустріч із політичними керівниками країн Західних Балкан та обговорюватимуть з ними, зокрема, перспективи європейської інтеграції регіону.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом ЄС закликала лідерів до історичної відповідальності у зв’язку з очікуваним рішенням щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Як повідомлялося, ЄС досягнув консенсусу щодо кандидатського статусу України.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.