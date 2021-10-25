Колишній глава уряду України показав, як він тепер заробляє в США (фото)

Гончарук розповідає американським студентам про демократію в Україні

Експрем’єр-міністр України Олексій Гончарук почав розповідати студентам Стенфордського університету про важливу роль України в становленні демократії у світі. Про це експрем’єр повідомив у Facebook.

«Викладати для студентів Стенфорду – окреме задоволення. Працюючи одночасно з розумними людьми з США, Філіппін, Австралії, Індії, Китаю, Канади, Бразилії, країн Європи, хочеш не хочеш, а починаєш мислити глобально. Думаю, це те що робить Стенфорд ТОП-університетом світу», – поділився Гончарук власними враженнями.

Експрем’єр повідомив, що його студенти мають переважно поверхневе розуміння про Україну. «Тому багато доводиться пояснювати про ситуацію в регіоні на концептуальному рівні та роль України у світовій боротьбі за демократію. Це не складно, бо насправді вона дуже важлива», – повідомив Гончарук.

Колишній урядовець додав, що саме там чітко зрозумів, що «від успіху України залежить свобода і майбутнє десятків мільйонів людей з інших країн».

«Тому ставки навіть вищі, ніж може здаватися на перший погляд. І від цього ще цікавіше», – пише Гончарук.

Раніше стало відомо, що колишній глава українського уряду буде ділитися з американськими студентами та колегами своїм досвідом державного управління. «Кілька років тому в Stanford University була заснована спеціальна програма для лідерів держав, першим запрошеним учасником якої був президент Естонії Toomas Hendrik Ilves. Другим – ключовий радник президента США з національної безпеки та один з найавторитетніших американських генералів Герберт Реймонд МакМастер. Цього року ця велика честь випала мені», – зазначив Гончарук.

Нагадаємо, ексглава уряду Гончарук висміяв деолігархізацію, яку затіяв Зеленський.

Також колишній премʼєр-міністр Олексій Гончарук увійшов до команди аналітичного центру у структурі американської організації Eurasia Center. Це неурядова організація, яка спеціалізується на міжнародних відносинах.

4 березня 2020 року Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра. За проголосували 353 народні депутати. З усіх українських премʼєрів Гончарук протримався на посаді найменше – 6 місяців.