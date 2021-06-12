Олексій Гончарук пояснив, чому Зеленський не звільняє Татарова (відео)

Олексій Гончарук пояснив чому на Банковій так сильно тримаються за Олега Татарова

На думку експрем’єра заступник голови Офісу президента в ручному режимі керує судовою системою

Експрем’єр Олексій Гончарук в коментарі каналу «Є Питання» пояснив, чому, попри критику та фігурування у гучному корупційному скандалі, досі не звільнено заступника голови Офісу президента Олега Татарова. На думку колишнього очільника уряду, саме Татаров в ручному режимі керує судовою системою, а тому потрібен у цій якості.

«Набагато ж простіше дати команду підлеглому проконтролювати, щоб конкретне рішення суду у якійсь конкретній справі було якимось, ніж побудувати справедливу судову систему і таким чином зробити рішення прогнозованим. Дати команду – це тут і зараз, і це історія, яку ти можеш легко прослідкувати і поміряти. А побудова судової системи – це роки, і це люди, процес селекції, процес спроб і помилок, процес побудови інституцій. Це знову ж таки про прості рішення», – розповів Гончарук.

Нагадаємо, на сайті президента триває збір підписів за відставку Олега Татарова, заступника голови ОП Андрія Єрмака. Станом на зараз під петицією підписались майже 20 тисяч людей з необхідних для її розгляду президентом 25 тисяч.

Як повідомлялося раніше, власник компанії «Укрбуд» обвинувачений в корупції Максим Микитась, дав свідчення на співучасника злочину - колишнього юриста «Укрбуду» Олега Татарова, нині - заступника голови Офісу президента.