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    Експремʼєр Гончарук читатиме лекції в Стенфордському університеті (фото)

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    Колишній очільник Кабміну наголосив, що буде спрямовувати потенціал Стенфорду та Кремнієвої долини в інтересах України - Експремʼєр Гончарук читатиме лекції в Стенфордському університеті (фото)
    Колишній очільник Кабміну наголосив, що буде спрямовувати потенціал Стенфорду та Кремнієвої долини в інтересах України
    фото Олексій Гончарук/Facebook

    Колишній глава українського уряду буде ділитися з американськими студентами та колегами своїм досвідом державного управління

    Ексглава уряду Олексій Гончарук буде розповідати про важливу роль України в становленні демократії у світі студентам Стенфордського університету. Про це експрем’єр повідомив на сторінці у Facebook.

    «Кілька років тому в Stanford University була заснована спеціальна програма для лідерів держав, першим запрошеним учасником якої був президент Естонії Toomas Hendrik Ilves. Другим – ключовий радник президента США з національної безпеки та один з найавторитетніших американських генералів Герберт Реймонд МакМастер. Цього року ця велика честь випала мені», – зазначив Гончарук.

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    Експремʼєр Гончарук читатиме лекції в Стенфордському університеті (фото)
    Експремʼєр Гончарук читатиме лекції в Стенфордському університеті (фото)
    Експремʼєр Гончарук читатиме лекції в Стенфордському університеті (фото)

    Колишній очільник Кабміну наголосив, що буде спрямовувати потенціал Стенфорду та Кремнієвої долини в інтересах України.

    Однією з ключових, на мою думку, ознак Стенфорду є те, що вони сповідують максимальне поєднання теорії та практики, а тому запрошують лідерів-практиків приєднатися до спільноти, щоб поділитися зі студентами та колегами своїм досвідом державного управління.

    «Стенфорд – це явище. Це концентрація лідерів та ідеологів інтелектуального, політичного та технологічного світів. Сьогодні, в час кризи демократії у світі, численних нових загроз у регіоні та викликів всередині України, особливо важливою є робота над донесенням ідеї про ключову роль України в стабільності та розвитку регіону. Про її визначальну роль у справі успіху демократії як домінуючого світового порядку. Це і є моє основне завдання тут – спрямувати потенціал Стенфорду та Кремнієвої долини на просування інтересів України.

    Не маю жодного сумніву, Україна – невід’ємний елемент демократичного цивілізованого світу і у нашої країни велике майбутнє», – наголосив Гончарук.

    Нагадаємо, ексглава уряду Гончарук висміяв деолігархізацію, яку затіяв Зеленський.

    Також колишній премʼєр-міністр Олексій Гончарук увійшов до команди аналітичного центру у структурі американської організації Eurasia Center. Це неурядова організація, яка спеціалізується на міжнародних відносинах.

    Нагадаємо, що 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра. За проголосували 353 народні депутати. З усіх українських премʼєрів Гончарук протримався на посаді найменше – 6 місяців.

    Теги: Верховна Рада США Україна радник Олексій Гончарук
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    Експремʼєр Гончарук читатиме лекції в Стенфордському університеті (фото)