Комітет рекомендує Раді прийняти постанову щодо засудження подій на Банковій

У випадку схвалення постанови Радою, то від правоохоронців вимагатимуть розслідування та юридичної оцінки подій, що відбулися під час акції прихильників Стерненка

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт постанови за основу і в цілому

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді схвалити постанову про «засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента».

Про це повідомляє сайт парламенту.

За проєкт постанови проголосували 16 членів комітету, двоє – проти, а троє – утрималися.

«Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт постанови за основу і в цілому», – сказано у повідомленні.

У випадку схвалення постанови Радою, то від правоохоронних органів вимагатимуть розслідування та юридичної оцінки подій, що відбулися під час акції прихильників Сергія Стерненка.

Також силовики повинні будуть вивчити участь політичних партій у акції під Офісом президента.

Нагадаємо, 20 березня Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт лідера ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, підозрюваного в хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням зброї біля Офісу президента 20 березня.

20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.