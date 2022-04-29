Пентагон пояснив, що стане вирішальним у війні на сході

Вогонь на далекі відстані зіграє головну роль

У Пентагоні заявили, що саме вогонь на далекі відстані буде вирішальним. Адже наразі бої перейшли на схід України. А там – зовсім інший ландшафт, ніж на півночі чи півдні, і щільна забудова. Тож противника треба вражати заздалегідь – поки не почалися вуличні бої.

У Міністерстві оборони США на брифінгу 28 квітня закликали Конгрес без зволікань схвалити запит щодо надання Україні $33 млрд та подякували за підтримку, яку вони надавали досі.

«Що буде вирішальним у цій наступній битві, то це вогонь на далекі відстані», – повідомив Ллойд Остін.

Зокрема, міністр оборони США зауважив, що Пентагон вивчає можливості відправлення додаткової зброї Україні. Це пов'язано з тим, що бої тривають на сході нашої держави.

У Пентагоні також запевнили, що країна постачатиме зброю настільки швидко, наскільки зможе це зробити. Зокрема допоможе закупити деталі, які потрібно буде замінювати в техніці.

У Пентагоні не назвали конкретний тип літаків чи зброї, проте пояснили, що допомагають Україні в повітрі, надаючи також й запасні частини до літаків.

Нагадаємо, також у відомстві повідомили, що частина окупантів відходить від Маріуполя.

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