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    Події в Україні

    Пентагон пояснив, що стане вирішальним у війні на сході

    Оборонне відомство висловилося про нову зброю для України - Пентагон пояснив, що стане вирішальним у війні на сході
    Оборонне відомство висловилося про нову зброю для України
    фото з відкритих джерел

    Вогонь на далекі відстані зіграє головну роль

    У Пентагоні заявили, що саме вогонь на далекі відстані буде вирішальним. Адже наразі бої перейшли на схід України. А там – зовсім інший ландшафт, ніж на півночі чи півдні, і щільна забудова. Тож противника треба вражати заздалегідь – поки не почалися вуличні бої.

    У Міністерстві оборони США на брифінгу 28 квітня закликали Конгрес без зволікань схвалити запит щодо надання Україні $33 млрд та подякували за підтримку, яку вони надавали досі.

    «Що буде вирішальним у цій наступній битві, то це вогонь на далекі відстані», – повідомив Ллойд Остін.

    Зокрема, міністр оборони США зауважив, що Пентагон вивчає можливості відправлення додаткової зброї Україні. Це пов'язано з тим, що бої тривають на сході нашої держави.

    У Пентагоні також запевнили, що країна постачатиме зброю настільки швидко, наскільки зможе це зробити. Зокрема допоможе закупити деталі, які потрібно буде замінювати в техніці.

    У Пентагоні не назвали конкретний тип літаків чи зброї, проте пояснили, що допомагають Україні в повітрі, надаючи також й запасні частини до літаків.

    Нагадаємо, також у відомстві повідомили, що частина окупантів відходить від Маріуполя.

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    Теги: росія окупанти США міністр війна забудова Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон пояснив, що стане вирішальним у війні на сході