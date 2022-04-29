США вивчають, якою ракетою РФ вдарила по Києву
Ціль і наслідки обстрілу столиці вивчаються
Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають головну мету і наслідки ракетного удару по Києву. Пентагону також цікавий тип ракет, якими РФ атакувала столицю України. Про це повідомляє CNN.
«Ми все ще намагаємося проаналізувати це і з'ясувати, що тут сталося, що було уражено і яким боєприпасам», – заявив Кірбі.
Як відомо, 28 квітня увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).
Нагадаємо, Офіс президента вже відреагував на обстріл Києва під час візиту генсека ООН.
Крім того, щодо ракетного удару по Києву під час візиту генсека ООН терміново висловився Зеленський.
Також з’явилися перші фото та відео обстріляної багатоповерхівки.
Згодом стало відомо, що зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу (фото, відео).