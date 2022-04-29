США вивчають, якою ракетою РФ вдарила по Києву

Пентагон заявив, що атака буде детально досліджена

Ціль і наслідки обстрілу столиці вивчаються

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають головну мету і наслідки ракетного удару по Києву. Пентагону також цікавий тип ракет, якими РФ атакувала столицю України. Про це повідомляє CNN.

«Ми все ще намагаємося проаналізувати це і з'ясувати, що тут сталося, що було уражено і яким боєприпасам», – заявив Кірбі.