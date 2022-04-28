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    Є серйозні новини для нашого захисту: звернення президента (відео)

    Зеленський розповів, куди витратять гроші з нового пакета допомоги - Є серйозні новини для нашого захисту: звернення президента (відео)
    Зеленський розповів, куди витратять гроші з нового пакета допомоги
    фото: Офіс президента

    США виділять Україні $33 млрд

    Президент України Володимир Зеленський увечері 28 квітня звернувся до нації із підсумками 64 доби повномасштабної війни з РФ.

    Він повідомив, що сьогодні з’явилися серйозні новини для нашої держави.

    «Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На $33 млрд. Зокрема, понад $20 млрд можуть піти на оборону. Ще понад $8 млрд заплановані для економічної підтримки. Ще 3 млрд будуть спрямовані на гуманітарну допомогу. Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, ленд-ліз для України ухвалили в США: що це означає.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Як відомо, також США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

    Читайте також: Ленд-ліз для України. Як це може змінити хід війни
    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Є серйозні новини для нашого захисту: звернення президента (відео)