Є серйозні новини для нашого захисту: звернення президента (відео)

США виділять Україні $33 млрд

Президент України Володимир Зеленський увечері 28 квітня звернувся до нації із підсумками 64 доби повномасштабної війни з РФ.

Він повідомив, що сьогодні з’явилися серйозні новини для нашої держави.

«Сполучені Штати підготували новий пакет підтримки для України. На $33 млрд. Зокрема, понад $20 млрд можуть піти на оборону. Ще понад $8 млрд заплановані для економічної підтримки. Ще 3 млрд будуть спрямовані на гуманітарну допомогу. Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі», – сказав глава держави.

Нагадаємо, ленд-ліз для України ухвалили в США: що це означає.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Як відомо, також США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.