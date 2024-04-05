КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев

Замість КРАІЛ буде створено службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади

Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей не підпорядковуватимуть Міністерству цифрової трансформації України, як про це повідомлялось раніше. Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі «Радіо Свобода».

За словами нардепа, замість КРАІЛ буде створено службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади.

Гетманцев додав, що через незадовільну роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей комітет вирішив рекомендувати до голосування поданий урядом законопроєкт.

«Ми звернули увагу на істотний недолік регулювання у сфері грального бізнесу – це відсутність системи онлайн-моніторингу. На жаль, цю систему КРАІЛ не може запустити вже більше ніж три роки. Система ця вирішувала б дуже багато: від оподаткування, до контролю за діяльністю гральних закладів. На жаль, ми бачимо що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає», – розповів Гетманцев.

Саме тому народні депутати підтримали законопроєкт Кабінету міністрів про ліквідацію КРАІЛ і передачу функцій цього органу одному з органів центральної виконавчої влади.

«Ви говорили про (передачу контролю – «Главком») Мінцифри – немає цього в законопроєкті, ніхто Мінцифри не передає. Йдеться про про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання», – сказав він.

Нагадаємо, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію.