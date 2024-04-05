Головна Країна Політика
search button user button menu button

КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев

Ростислав Вонс
glavcom.ua
КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев
Гетманцев вважає, що гральний бізнес повинен бути жорстко врегульований державою
фото з відкритих джерел

Замість КРАІЛ буде створено службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади

Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей не підпорядковуватимуть Міністерству цифрової трансформації України, як про це повідомлялось раніше. Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі «Радіо Свобода».

За словами нардепа, замість КРАІЛ буде створено службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади. 

Гетманцев додав, що через незадовільну роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей комітет вирішив рекомендувати до голосування поданий урядом законопроєкт.

«Ми звернули увагу на істотний недолік регулювання у сфері грального бізнесу – це відсутність системи онлайн-моніторингу. На жаль, цю систему КРАІЛ не може запустити вже більше ніж три роки. Система ця вирішувала б дуже багато: від оподаткування, до контролю за діяльністю гральних закладів. На жаль, ми бачимо що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає», – розповів Гетманцев.

Саме тому народні депутати підтримали законопроєкт Кабінету міністрів про ліквідацію КРАІЛ і передачу функцій цього органу одному з органів центральної виконавчої влади.

«Ви говорили про (передачу контролю – «Главком») Мінцифри – немає цього в законопроєкті, ніхто Мінцифри не передає. Йдеться про про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання», – сказав він.

Нагадаємо, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію. 

Читайте також: Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино
Теги: Данило Гетманцев депутат Міністерство цифрової трансформації України азартні ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль блокуватиме ворожих видань та телеканалів
Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ
2 квiтня, 14:55
Лідером за розміром зарплати 2023 року був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – 1 млн 368,7 тис. грн
Стало відомо, скільки українські міністри заробили за 2023 рік
2 квiтня, 05:01
Оклад радників Піщанської складає близько 16 тис. грн без урахування інших виплат і премій
Нова голова Рахункової палати найняла трьох радників. Досьє
28 березня, 16:15
За словами нардепа Здебського, людей, які пройшли військовий вишкіл, бритимуть на облік, проте не призиватимуть до 25 років
Нардеп спростував чутки про мобілізацію 18-річних
25 березня, 22:01
На думку депутата, розгляд усіх 4300 правок може бути завершено наступного тижня
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію
21 березня, 11:12
Комітет Ради відхилив електронні повістки та підтримав електронний кабінет як право, а не обов’язок
Депутати розглянули 600 правок до законопроєкту про мобілізацію: що відомо
20 березня, 10:55
Якщо особа ухилиться від служби, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років
Законопроєкт про мобілізацію в'язнів. Стало відомо, хто зможе вступити до ЗСУ
15 березня, 21:05
Алла Барановська і Микола Тищенко в Ужгороді в лютому цього року через місяць після розлучення
Фіктивне розлучення? Тищенко та Барановська разом гуляли в Ужгороді
15 березня, 15:17
Спікер українського парламенту вважає, що треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки
Стефанчук порівняв ідею бронювання за гроші із середньовічним «податком на боягузтво»
13 березня, 15:00

Політика

КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев
КРАІЛ не підпорядковуватиметься Мінцифрі – нардеп Гетманцев
Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів
Кучма визнав: Зеленський – найдосвідченіший з українських президентів
Стало відомо, коли Рада може розглянути мобілізаційний законопроєкт
Стало відомо, коли Рада може розглянути мобілізаційний законопроєкт
Ексочільниця Мінветеранів знайшла нову роботу
Ексочільниця Мінветеранів знайшла нову роботу
Призов 500 тис. військових: Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м'якшою
Призов 500 тис. військових: Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м'якшою
Дружина генерала СБУ від початку війни заробила на елітну квартиру у Києві: розслідування
Дружина генерала СБУ від початку війни заробила на елітну квартиру у Києві: розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
13K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
12K
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
9714
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
5767
Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW
4757
В яких містах Чехії українцям можна вигідно придбати житло: поради експертів

Новини

У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Сьогодні, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Сьогодні, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Сьогодні, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Сьогодні, 16:33
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
Сьогодні, 16:26
У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами
Сьогодні, 15:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua