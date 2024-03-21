Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію
На думку депутата, розгляд усіх 4300 правок може бути завершено наступного тижня
фото ілюстративне

«Наразі ми опрацювали близько 1500 поправок, загалом процес іде доволі швидко», – нардеп Єгор Чернєв

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути всі поправки до нового законопроєкту про мобілізацію вже наступного тижня. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник голови комітету, народний депутат від фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв.

«Наразі ми опрацювали близько 1500 поправок, загалом процес іде доволі швидко. Не всі парламентарі, які подавали правки, хочуть їх відстоювати у комітеті, тому це пришвидшує справу. Сподіваюся, що наступного тижня ми завершимо з усіма 4300 поправками», – зазначив він.

Чернєв додав, що «поки важко уявити», яким саме буде законопроєкт, тому що не всі поправки проходять розгляд.

До слова, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок, 19 березня, розглянув 660 правок до законопроєкту про мобілізацію. «Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні на засіданні розглянув 660 правок. Фактично ми дійшли до розділу змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову під час мобілізації», – розповіла депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада мобілізація законопроєкт Єгор Чернєв депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конституційний суд чекають проблеми або зміни?
Конституційний суд. План перезавантаження
8 березня, 10:10
Наразі текст законопроєкту ще не опубліковано
Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
22 лютого, 11:43
Керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов у 2022 році отримав понад 1,5 млн грн
Хто у парламенті заробляє значно більше спікера і депутатів? Оприлюднено список
29 лютого, 09:47
Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку
Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку
1 березня, 00:50
«Гарні умови складаються з трьох частин. Перше – це висока зарплата»
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
8 березня, 11:48
Гетманцев підкреслив, що обмеження стосуватимуться лише певних «аномальних операцій»
Законопроєкт про обмеження карткових переказів: Гетманцев заспокоїв українців
8 березня, 14:36
18 січня 2024 року столичний суд розірвав шлюб Тищенка і Барановської
Нардеп Тищенко отримав несподіваний подарунок від ексдружини
13 березня, 08:14
Протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців
Або мобілізація, або в’язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
16 березня, 08:00
Названі депутати Київради – найбільші землевласники
Названі депутати Київради – найбільші землевласники
19 березня, 13:01

Політика

До Києва з візитом прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
До Києва з візитом прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію
Київський безпековий форум (трансляція)
Київський безпековий форум (трансляція)
Після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України (відео)
Після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України
25K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
20K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
9636
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні
8689
Після скандалу з начальником метро Кличко взявся сам рятувати підземку (фото)
8018
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків

Новини

«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій
Сьогодні, 12:16
Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ
Вчора, 16:46
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Вчора, 14:48
Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
19 березня, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua