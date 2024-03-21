Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію

«Наразі ми опрацювали близько 1500 поправок, загалом процес іде доволі швидко», – нардеп Єгор Чернєв

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути всі поправки до нового законопроєкту про мобілізацію вже наступного тижня. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник голови комітету, народний депутат від фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв.

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«Наразі ми опрацювали близько 1500 поправок, загалом процес іде доволі швидко. Не всі парламентарі, які подавали правки, хочуть їх відстоювати у комітеті, тому це пришвидшує справу. Сподіваюся, що наступного тижня ми завершимо з усіма 4300 поправками», – зазначив він.

Чернєв додав, що «поки важко уявити», яким саме буде законопроєкт, тому що не всі поправки проходять розгляд.

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До слова, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок, 19 березня, розглянув 660 правок до законопроєкту про мобілізацію. «Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні на засіданні розглянув 660 правок. Фактично ми дійшли до розділу змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову під час мобілізації», – розповіла депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

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Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.