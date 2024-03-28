Нова голова Рахункової палати найняла трьох радників. Досьє

Оклад радників Піщанської складає близько 16 тис. грн без урахування інших виплат і премій

Серед радників Піщанської – експерший заступник генпрокурора

Нова керівниця Рахункової палати Ольга Піщанська має трьох штатних радників, серед яких і колишній нардеп та заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Піщанська наголосила, що кожен з її радників є фахівцем у своїй сфері з відповідним досвідом та різними задачами.

«Дмитро Сторожук – досвідчений юрист, колишній народний депутат і заступник Генерального прокурора. Допомагає мені впорядковувати внутрішні процеси у Рахунковій палаті та систематизувати відносини з органами влади. Вікторія Колосовська – економіст з понад 30-річним стажем роботи. Працює за напрямком аналітики. Аліна Дзюба – журналіст. Курує комунікаційний напрямок», - повідомила вона.

Дмитро Сторожук – радник голови Рахункової палати з 23 січня 2024 року. Трудовий шлях розпочав у 2007 році юристконсультом у приватній компанії. У 2012-2013 роках – заступник керівника управління юридичного супроводження організацій партії та окремих проектів політичної партії «Фронт Змін». У 2014 році очолював Державну виконавчу службу України. Протягом 2014-2016 років – народний депутат VIII скликання від партії «Народний фронт». З червня 2016 року до жовтня 2019 року обіймав посаду перший заступника генпрокурора. З грудня 2019 року до травня 2023 року був радником служби голови правління «Ощадбанку» і радником голови ради «Айбокс Банку». До призначення у Рахункову палату працював директором з безпеки акціонерного товариства «Укртрансгаз». Вікторія Колосовська – радниця голови Рахункової палати з 16 лютого 2024 року. У 1992-2011 роках працювала на різних посадах у Дружківському машинобудівному заводі (дослужилася до посади заступника гендиректора з економіки та кадрів). У 2012-2023 роках була заступницею директора з фінансів науково-виробничого малого приватного підприємства «Станко», директором з економіки та фінансів, а також гендиректором ТОВ «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування». Аліна Дзюба – радниця голови Рахункової палати з 18 січня 2024 року. З 1998 року працювала кореспонденткою радіо «Лтава», звукооператором телерадіокомпанії «Довіра плюс», редактором ТОВ ТРК «ТЕТ-Полтава», головним редактором ТОВ ТРК «ЮТА-TV», ведучою інформаційних програм телерадіокомпанії «Радіо-Ера», заступником редактора, шеф-редактор «Телерадіокомпанія Люкс», головним редактором програм у ТОВ «ЕС комюнікейшн груп» і ТОВ «Комунікаційна група «ЕСГ», головним редактором ТОВ «Інформаційна агенція «Аналітична служба новин». У 2019-2020 роках – помічник-консультант народного депутата IX скликання від «Слуги народу» Ольги Коваль. У 2021-2023 роках – начальник відділу комунікацій Антимонопольного комітету України.

Керівниця Рахункової палати також розповіла, що посадовий оклад її радників складає близько 16 тис. грн без урахування інших виплат і премій.

Нагадаємо, інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд доларів працюють над створенням комітету кредиторів перед переговорами про перегляд боргу. Це об'єднання допоможе їм вести переговори з Києвом щодо реструктуризації боргу. Джерела агентства повідомляють, що офіційна група могла б розпочати переговори напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які за планом розпочнуться 17 квітня у Вашингтоні.