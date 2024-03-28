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Нова голова Рахункової палати найняла трьох радників. Досьє

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нова голова Рахункової палати найняла трьох радників. Досьє
Оклад радників Піщанської складає близько 16 тис. грн без урахування інших виплат і премій
фото: Ольга Піщанська/Facebook

Серед радників Піщанської – експерший заступник генпрокурора

Нова керівниця Рахункової палати Ольга Піщанська має трьох штатних радників, серед яких і колишній нардеп та заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Піщанська наголосила, що кожен з її радників є фахівцем у своїй сфері з відповідним досвідом та різними задачами.

«Дмитро Сторожук – досвідчений юрист, колишній народний депутат і заступник Генерального прокурора. Допомагає мені впорядковувати внутрішні процеси у Рахунковій палаті та систематизувати відносини з органами влади. Вікторія Колосовська – економіст з понад 30-річним стажем роботи. Працює за напрямком аналітики. Аліна Дзюба – журналіст. Курує комунікаційний напрямок», - повідомила вона.

Дмитро Сторожук – радник голови Рахункової палати з 23 січня 2024 року. Трудовий шлях розпочав у 2007 році юристконсультом у приватній компанії. У 2012-2013 роках – заступник керівника управління юридичного супроводження організацій партії та окремих проектів політичної партії «Фронт Змін». У 2014 році очолював Державну виконавчу службу України. Протягом 2014-2016 років – народний депутат VIII скликання від партії «Народний фронт».

З червня 2016 року до жовтня 2019 року обіймав посаду перший заступника генпрокурора. З грудня 2019 року до травня 2023 року був радником служби голови правління «Ощадбанку» і радником голови ради «Айбокс Банку». До призначення у Рахункову палату працював директором з безпеки акціонерного товариства «Укртрансгаз».

Вікторія Колосовська – радниця голови Рахункової палати з 16 лютого 2024 року. У 1992-2011 роках працювала на різних посадах у Дружківському машинобудівному заводі (дослужилася до посади заступника гендиректора з економіки та кадрів).

У 2012-2023 роках була заступницею директора з фінансів науково-виробничого малого приватного підприємства «Станко», директором з економіки та фінансів, а також гендиректором ТОВ «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування».

Аліна Дзюба – радниця голови Рахункової палати з 18 січня 2024 року. З 1998 року працювала кореспонденткою радіо «Лтава», звукооператором телерадіокомпанії «Довіра плюс», редактором ТОВ ТРК «ТЕТ-Полтава», головним редактором ТОВ ТРК «ЮТА-TV», ведучою інформаційних програм телерадіокомпанії «Радіо-Ера», заступником редактора, шеф-редактор «Телерадіокомпанія Люкс», головним редактором програм у ТОВ «ЕС комюнікейшн груп» і ТОВ «Комунікаційна група «ЕСГ», головним редактором ТОВ «Інформаційна агенція «Аналітична служба новин».

У 2019-2020 роках – помічник-консультант народного депутата IX скликання від «Слуги народу» Ольги Коваль.

У 2021-2023 роках – начальник відділу комунікацій Антимонопольного комітету України.

Керівниця Рахункової палати також розповіла, що посадовий оклад її радників складає близько 16 тис. грн без урахування інших виплат і премій.

Нагадаємо, інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд доларів працюють над створенням комітету кредиторів перед переговорами про перегляд боргу. Це об'єднання допоможе їм вести переговори з Києвом щодо реструктуризації боргу. Джерела агентства повідомляють, що офіційна група могла б розпочати переговори напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які за планом розпочнуться 17 квітня у Вашингтоні.

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Теги: депутат прокурор радник Ольга Піщанська Рахункова палата фінанси економіка

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