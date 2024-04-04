Контроль за гральним бізнесом: комітет Ради схвалив законопроєкт
Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
Сьогодні, 4 квітня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.
«Комітет схвалив 9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом. За основу – одноголосно весь комітет», – написав Железняк.
За словами нардепа, крім ліквідації комісії та передачу функцій на Мінцифри в законі є ще важливі речі:
- обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
- визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
- вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
- встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.
Також Железняк зауважив, що все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню. «Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи», – додав нардеп.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію.
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