Головна Країна Політика
search button user button menu button

Контроль за гральним бізнесом: комітет Ради схвалив законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контроль за гральним бізнесом: комітет Ради схвалив законопроєкт
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
фото ілюстративне

Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Сьогодні, 4 квітня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

«Комітет схвалив 9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом. За основу – одноголосно весь комітет», – написав Железняк. 

За словами нардепа, крім ліквідації  комісії та передачу функцій на Мінцифри в законі є ще важливі речі:

  • обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
  • визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
  • вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
  • встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Також Железняк зауважив, що все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню. «Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи», – додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію. 

Читайте також: Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино
Теги: гральний бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

Контроль за гральним бізнесом: комітет Ради схвалив законопроєкт
Контроль за гральним бізнесом: комітет Ради схвалив законопроєкт
Удар дронів по Харкову: Зеленський відреагував
Удар дронів по Харкову: Зеленський відреагував
Посилення контролю за гральним бізнесом: що сьогодні може заборонити комітет Ради
Посилення контролю за гральним бізнесом: що сьогодні може заборонити комітет Ради
Гучні звільнення та призначення. Слідом за Банковою Зеленський перетрусить уряд
Гучні звільнення та призначення. Слідом за Банковою Зеленський перетрусить уряд
Заяви Безуглої на вихід із фракції «Слуги народу» в апараті Ради немає – Стефанчук
Заяви Безуглої на вихід із фракції «Слуги народу» в апараті Ради немає – Стефанчук
Офіс Президента провів зустріч із делегацією США, яка відповідає за оборонну стратегію: подробиці
Офіс Президента провів зустріч із делегацією США, яка відповідає за оборонну стратегію: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
79K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
22K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
12K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
11K
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
8973
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці

Новини

«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Сьогодні, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Сьогодні, 14:05
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
Сьогодні, 13:42
СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua