Контроль за гральним бізнесом: комітет Ради схвалив законопроєкт

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Сьогодні, 4 квітня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

«Комітет схвалив 9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом. За основу – одноголосно весь комітет», – написав Железняк.

За словами нардепа, крім ліквідації комісії та передачу функцій на Мінцифри в законі є ще важливі речі:

обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Також Железняк зауважив, що все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню. «Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи», – додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію.