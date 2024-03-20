Головна Країна Політика
search button user button menu button

Депутати розглянули 600 правок до законопроєкту про мобілізацію: що відомо

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Депутати розглянули 600 правок до законопроєкту про мобілізацію: що відомо
Комітет Ради відхилив електронні повістки та підтримав електронний кабінет як право, а не обов’язок
фото ілюстративне

Попереду у депутатів розгляд правок у розділі змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок, 19 березня, розглянув 660 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це у себе в Facebook розповіла депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

«Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні на засіданні розглянув 660 правок. Фактично ми дійшли до розділу змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову під час мобілізації», – зазначила вона.

За словами нардепки, декілька сотень правок стосуються саме цього розділу з пропозиціями щодо запропонованої урядом редакції, і з огляду на це було ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок, які б враховували попередні рішення Комітету за цими напрямками. Фріз наголосила, що правки є об’ємними та суспільно-резонансними, адже стосуються відстрочки для військовозобов’язаних:

  • органів державної влади;
  • органів місцевого самоврядування;
  • осіб з інвалідністю;
  • тих осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;
  • тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісті, постійно перебуває закордоном;
  • опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
  • зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);
  • членів сімей І та ІІ ступеня спорідненості, які зайняті постійним доглядом за особами І чи ІІ групи інвалідності у разі відсутності інших;
  • науковці та працівники закладів вищої та передвищої освіти;
  • тих, чиї родичі зникли безвісти;
  • тих, чиї близькі родичі загинули;
  • звільнених з полону.

«Всі ці пропозиції після обговорення з авторами та напрацювання компромісної редакції можна звести у правках комітету, щоб не затягувати розгляд законопроекту вже в залі Верховна Рада України», – зазначила депутатка.

За словами Фріз, Комітет підтримав:

  • можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати військову службу після навчання в цих в/ч;
  • підтримано електронний кабінет як право, а не обов’язок;
  • відхилення електронних повісток;
  • підтримано нову редакцію щодо територіальних громад із постійним населенням до 10 тисяч. В частині покладання повноважень щодо оповіщення та заходів мобілізації на районні держадміністрації, а не на старост.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат мобілізація законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко з сарказмом привітав створення ТСК, яка досліджуватиме його діяльність
Столицю лікуватимуть. Кличко відправляється на комісію Інтерв’ю
26 лютого, 14:30
Латвія стала першою країною ЄС, яка запроваджує обмеження на ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі
Одна з країн ЄС першою забороняє імпорт агротоварів з Росії та Білорусі
22 лютого, 17:54
Після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи значно зросла
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
1 березня, 12:38
Малюська: «Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати»
Корупціонерів на фронт? Малюська зробив гучну заяву
4 березня, 10:26
Джеймі Раскін готує законопроєкт, щоб перешкодити участі Трампа у виборах
У США конгресмен розробляє законопроєкт, аби перешкодити Трампу брати участь у виборах
5 березня, 03:50
Трійка парламентарів подали звернення до суду, адже вважали, що законодавство, яке визначає румунську мову державною, не є конституційним
Суд постановив: офіційна мова Молдови румунська
11 березня, 18:34
Демократи відмовилися підтримувати законопроєкт, який передбачає скорочення допомоги Україні
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
8 березня, 23:30
Алла Барановська і Микола Тищенко в Ужгороді в лютому цього року через місяць після розлучення
Фіктивне розлучення? Тищенко та Барановська разом гуляли в Ужгороді
15 березня, 15:17
Новинський винайняв відомого юриста та лобіста, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити Московську церкву
Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні
18 березня, 11:04

Політика

Кабмін закриє реєстр міжнародних спонсорів війни
Кабмін закриє реєстр міжнародних спонсорів війни
Уряд запровадив «Єдину ветеранську лінію»
Уряд запровадив «Єдину ветеранську лінію»
Депутати розглянули 600 правок до законопроєкту про мобілізацію: що відомо
Депутати розглянули 600 правок до законопроєкту про мобілізацію: що відомо
Кулеба пояснив, як надання боєприпасів вплине на перебіг війни в Україні
Кулеба пояснив, як надання боєприпасів вплине на перебіг війни в Україні
Мобілізаційний законопроєкт. Нардеп пояснив, що може чекати ухилянтів
Мобілізаційний законопроєкт. Нардеп пояснив, що може чекати ухилянтів
Візит Кулеби до Індії: названо мету поїздки
Візит Кулеби до Індії: названо мету поїздки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
51K
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
21K
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
6966
Активістка пояснила, чому українські біженці у Польщі швидко працевлаштовуються
5186
Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США
3764
Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Вчора, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua