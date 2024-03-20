Депутати розглянули 600 правок до законопроєкту про мобілізацію: що відомо
Попереду у депутатів розгляд правок у розділі змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок, 19 березня, розглянув 660 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це у себе в Facebook розповіла депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.
«Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні на засіданні розглянув 660 правок. Фактично ми дійшли до розділу змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову під час мобілізації», – зазначила вона.
За словами нардепки, декілька сотень правок стосуються саме цього розділу з пропозиціями щодо запропонованої урядом редакції, і з огляду на це було ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок, які б враховували попередні рішення Комітету за цими напрямками. Фріз наголосила, що правки є об’ємними та суспільно-резонансними, адже стосуються відстрочки для військовозобов’язаних:
- органів державної влади;
- органів місцевого самоврядування;
- осіб з інвалідністю;
- тих осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;
- тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісті, постійно перебуває закордоном;
- опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
- зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);
- членів сімей І та ІІ ступеня спорідненості, які зайняті постійним доглядом за особами І чи ІІ групи інвалідності у разі відсутності інших;
- науковці та працівники закладів вищої та передвищої освіти;
- тих, чиї родичі зникли безвісти;
- тих, чиї близькі родичі загинули;
- звільнених з полону.
«Всі ці пропозиції після обговорення з авторами та напрацювання компромісної редакції можна звести у правках комітету, щоб не затягувати розгляд законопроекту вже в залі Верховна Рада України», – зазначила депутатка.
За словами Фріз, Комітет підтримав:
- можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати військову службу після навчання в цих в/ч;
- підтримано електронний кабінет як право, а не обов’язок;
- відхилення електронних повісток;
- підтримано нову редакцію щодо територіальних громад із постійним населенням до 10 тисяч. В частині покладання повноважень щодо оповіщення та заходів мобілізації на районні держадміністрації, а не на старост.
Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.
Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.
Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.
До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.
Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.
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