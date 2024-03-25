Нардеп спростував чутки про мобілізацію 18-річних

За словами нардепа Здебського, людей, які пройшли військовий вишкіл, бритимуть на облік, проте не призиватимуть до 25 років

Раніше нардеп Разумков заявив, що у мобілізаційному законопроєкті є норма, яка «реально дозволить мобілізувати людей з 18 років»

Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію здобувачі освіти проходитимуть вишкіл й отримувати військову спеціальність під час навчання, проте їх не призиватимуть до 25 років. Про це у коментарі Liga.net повідомив нардеп від «Слуги народу», член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський.

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Нардеп Дмитро Разумков заявив, що нібито у новому мобілізаційному законопроєкті є норма, яка «реально дозволить мобілізувати людей з 18 років».

Разумков стверджує, буцімто у тексті прописані такі положення: якщо людина пройде базовий військовий вишкіл у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік – і це призведе до того, що її зможуть мобілізувати у 19 років.

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Нардеп Здебський назвав слова Разумкова «перекручуванням», адже новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку.

«По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, він проходить медкомісію. Далі людина повинна отримати загальний базовий військовий вишкіл. Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться», – повідомив нардеп.

Водночас нардеп заявив, що за умови, якщо людина ніде не вчиться, то за новим законопроєктом її «можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись» для підготовки.

За словами Здебського, законопроєкт передбачає, що людина під час освіти повинна буде згідно з програмою отримати військовий вишкіл: «Ніхто не буде їх (студентів) брати й хапати до 25 років».

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Нардеп заявив, що Разумков «перекручує» та «хитрить», і акцентував, що буде введена обов'язкова підготовка у всіх навчальних закладах – і згідно з законом людина сама визначатиме, коли проходити вишкіл.

Політик зазначив, що у мирний час вишкіл складатиме три місяці загальної підготовки й два за спеціальністю, а у воєнний час – три місяці загалом.

Здебський наголосив, що людей, які пройшли підготовку, будуть брати на облік, проте не призиватимуть до 25 років.

Відповідно, у кожному освітньому закладі буде відповідний навчальний курс з підготовки, і студент буде повинен буде отримати цю військово-облікову спеціальність, пояснив нардеп.

Як раніше заявив Разумков, у новому законопроєкті про мобілізацію є норма про призов до війська людей з 18 років.

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Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Додамо, Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації.

Крім того, Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей. Нині триває процес посилення Збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення.