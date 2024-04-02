Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ
Ізраїль блокуватиме ворожих видань та телеканалів
фото із відкритих джерел

Парламент Ізраїлю ухвалив закон про закриття ворожих ЗМІ

Парламент Ізраїлю затвердив закон, що дає змогу закривати ЗМІ, які уряд вважатиме ворожими. Про це повідомляє ресурс  Kan. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв вжити активних заходів, щоб припинити мовлення в країні катарського телеканалу Al Jazeera.

«Терористичний канал Al Jazeera більше не вестиме мовлення з Ізраїлю. Я маю намір негайно зробити кроки відповідно до нового закону, щоб зупинити діяльність каналу», – заявив Нетаньягу.

За даними Kan, за ухвалення закону проголосував 71 депутат, проти – 10 парламентарів. Уточнюється, що для блокування буде потрібне рішення міністра зв'язку Ізраїлю, а також згода прем'єра. Підставою для припинення мовлення стане експертна оцінка профільних відомств про те, що робота ЗМІ завдає шкоди безпеці держави. Крім того, ініціатива узаконює закриття офісів ЗМІ та блокування їхніх сайтів, а також конфіскацію обладнання.

До слова, в Ізраїлі розпочалася чотириденна акція протесту проти уряду. Демонстранти закликають Беньяміна Нетаньягу негайно піти у відставку. Про це пише The Times of Israel.Тисячі демонстрантів прийшли до Кнесета (будівлі парламенту) в Єрусалимі у неділю ввечері. Планується провести чотири дні протестів та зборів у Єрусалимі цього тижня.

Читайте також: Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії
Теги: ЗМІ міністр Ізраїль депутат закон журналіст робота блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналіст і волонтер Володимир Петренко загинув у боях на Куп'янському напрямку
На фронті загинув журналіст і волонтер Володимир Петренко
2 березня, 11:11
У новому документі не буде вимоги блокувати картки ухилянтам
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
3 березня, 19:23
«Дія» реалізувала більшість функцій Європейського гаманця цифрової ідентифікації задовго до презентації пропозиції Єврокомісії
Україна долучається до створення цифрового гаманця в ЄС: деталі
11 березня, 14:36
Термін чинності транзитного контракту України та «Газпрому» спливає в останній день цього року
Міненерго оголосило рішення щодо подальшого транзиту російського газу
18 березня, 10:04
За словами нардепа Здебського, людей, які пройшли військовий вишкіл, бритимуть на облік, проте не призиватимуть до 25 років
Нардеп спростував чутки про мобілізацію 18-річних
25 березня, 22:01
Збройні сили Китаю збільшили свій арсенал на понад 400 винищувачів і 20 військових кораблів і подвоїли кількість ракет за останні три роки
Китай готує напад на Тайвань у найближчі роки – Bloomberg
21 березня, 17:11
Очікується, що угода, якщо вона відбудеться, матиме кілька етапів
Ізраїль погодився на умови обміну полоненими і чекає відповіді ХАМАСу – CNN
25 березня, 03:20
Кулеба візьме участь в міністерській конференції «Відновлення справедливості для України»
Кулеба вирушає до Гааги
Вчора, 21:42
Вибори до Європарламенту. Daily Telegraph повідомив про ризик для України
Вибори до Європарламенту. Daily Telegraph повідомив про ризик для України
Вчора, 12:15

Політика

Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ
Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ
Атака на заводи в Татарстані. Депутат Держдуми звинуватив ще одну країну
Атака на заводи в Татарстані. Депутат Держдуми звинуватив ще одну країну
Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ
Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ
США просять Південну Корею посилити контроль над експортом чипів до Китаю – Bloomberg
США просять Південну Корею посилити контроль над експортом чипів до Китаю – Bloomberg
Білорусь вступить у війну? Лукашенко вирішив знову налякати українців
Білорусь вступить у війну? Лукашенко вирішив знову налякати українців
Боєприпаси для ЗСУ: Німеччина передасть Україні 180 тис. снарядів
Боєприпаси для ЗСУ: Німеччина передасть Україні 180 тис. снарядів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
53K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
20K
Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані
16K
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?
11K
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
7602
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua