Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ

Парламент Ізраїлю ухвалив закон про закриття ворожих ЗМІ

Парламент Ізраїлю затвердив закон, що дає змогу закривати ЗМІ, які уряд вважатиме ворожими. Про це повідомляє ресурс Kan. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв вжити активних заходів, щоб припинити мовлення в країні катарського телеканалу Al Jazeera.

«Терористичний канал Al Jazeera більше не вестиме мовлення з Ізраїлю. Я маю намір негайно зробити кроки відповідно до нового закону, щоб зупинити діяльність каналу», – заявив Нетаньягу.

За даними Kan, за ухвалення закону проголосував 71 депутат, проти – 10 парламентарів. Уточнюється, що для блокування буде потрібне рішення міністра зв'язку Ізраїлю, а також згода прем'єра. Підставою для припинення мовлення стане експертна оцінка профільних відомств про те, що робота ЗМІ завдає шкоди безпеці держави. Крім того, ініціатива узаконює закриття офісів ЗМІ та блокування їхніх сайтів, а також конфіскацію обладнання.

До слова, в Ізраїлі розпочалася чотириденна акція протесту проти уряду. Демонстранти закликають Беньяміна Нетаньягу негайно піти у відставку. Про це пише The Times of Israel.Тисячі демонстрантів прийшли до Кнесета (будівлі парламенту) в Єрусалимі у неділю ввечері. Планується провести чотири дні протестів та зборів у Єрусалимі цього тижня.