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Стефанчук порівняв ідею бронювання за гроші із середньовічним «податком на боягузтво»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стефанчук порівняв ідею бронювання за гроші із середньовічним «податком на боягузтво»
Спікер українського парламенту вважає, що треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки
фото: rada.gov.ua

На одного воїна треба вісім осіб, які забезпечують його утримання – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував можливість зміни системи бронювання громадян від мобілізації таким чином, щоб бронювання залежало від рівня доходів особи. Про це Стефанчук сказав у інтерв’ю Суспільному.

«Свого часу, якщо не помиляюсь, в 12 чи 13-му сторіччі в Англії, існував такий «податок на боягузтво». Коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. І цей податок потім існував у дуже багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало», – зазначив голова Верховної Ради.

Хоч сам Стефанчук ставиться до такої ідеї скептично, але вважає, що економічний аспект цього питання – «не остання річ».

«На одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічно утримання цього воїна. Економіка – це теж не остання річ», – додав спікер українського парламенту.

За його словами, треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки.

Напередодні депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати. За його словами, бронювання зможуть отримати ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО щонайменше 6,3 тисячі гривень і ЄСВ обсягом щонайменше 7,7 тисячі гривень.

Нагадаємо, Стефанчук заявив, що зараз у Раді історично мінімальна кількість депутатів.

За словами Стефанчука, це пов'язано з низкою подій, які відбулися в парламенті, насамперед із тим, що «дуже багатьох зрадників України було позбавлено депутатських мандатів, а деякі колеги склали мандат».

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Теги: гроші економіка депутат Руслан Стефанчук законопроєкт мобілізація

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Політика

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