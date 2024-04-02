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Стало відомо, скільки українські міністри заробили за 2023 рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українські міністри заробили за 2023 рік
Лідером за розміром зарплати 2023 року був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – 1 млн 368,7 тис. грн
фото з відкритих джерел

Міністра освіти та науки Оксен Лісовий (призначений у березні 2023 року) заробив 982 тис. гривень за 2023 рік

Українські міністри заробили близько 23 мільйонів гривень за 2023 рік, згідно з інформацією поданих електронних декларацій. Водночас за даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), про доходи відзвітували 664 тисячі посадовців, що менше ніж у 2022 році. Про це повідомляє видання «Слово і Діло».

Видання зазначає, що лідером за розміром зарплати був глава МЗС Дмитро Кулеба – він задекларував 1 млн 368,7 тис. гривень. У 2022 році його зарплата становила 1,2 млн.

Натомість міністр юстиції Денис Малюська заробив за 2023 рік 1 млн 235,2 тис. гривень.

Згідно з деклараціями, голова МВС Ігор Клименко (призначений 3 лютого 2023 року), вже колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, міністр фінансів Сергій Марченко та голова МОЗ Віктор Ляшко заробили минулого року близько 1,1 млн гривень.

Стало відомо, скільки українські міністри заробили за 2023 рік фото 1
інфографіка: «Слово і Діло»

Виконуючий обов'язків (в.о.) міністра молоді та спорту Матвій Бідний, в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв та міністр Кабміну Олег Немчінов задекларували трохи більше за мільйон гривень зарплати.

Міністра освіти та науки Оксен Лісовий (призначений у березні 2023 року) заробив 982 тис. гривень.

Віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (978,7 тис. гривень), перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко (976 тис. гривень), прем'єр-міністр Денис Шмигаль (974,8 тис. гривень), віцепрем'єрка Ірина Верещук (974,7 тис. гривень), віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков (974,5 тис. гривень), міністр аграрної політики Микола Сольський (971,5 тис. гривень), віцепрем'єр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров (969,3 тис. гривень) задекларували приблизно однакові зарплати.

Міністр із питань розвитку стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин (призначений у березні 2023 року) отримав 890,1 тис. гривень зарплати.

Найменше у 2023 році заробив міністром оборони Рустем Умєров (призначений у вересні 2023 року) – 442,3 тис. гривень.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. 

Згідно з декларацією, доходи Зеленського та членів його родини становили понад 12,4 млн грн, у тому числі дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик – 7 млн 455 тис. 972 грн.

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