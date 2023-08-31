Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино
На початку 2023 року Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування
фото з відкритих джерел

Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід онлайн-казино

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

Валовий ігровий дохід (gross gaming revenue, GGR) – сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.

У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку з обороту.

На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після – до 23 000 грн.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Це призвело до того, що гральний бізнес за половину 2023 року сплатив у чотири рази більше податків, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор трьом підсанкційним гральним компаніям.

Раніше стало відомо, що виконавчий директор онлайн-казино Pin-Up.ua отримує відсоток з платежів, проведених через єдиний портал державних послуг і застосунок «Дія». Їх забезпечує компанія, якою він також володіє.

Читайте також: Стало відомо, яка компанія заплатила половину всіх податків з грального бізнесу за 2022 рік
Теги: гроші Володимир Зеленський онлайн-казино податки гральний бізнес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція уже знайшла винних у пограбуваннях
Збитки на мільйони: злодії у Туреччині винахідливо пограбували 47 готелів
27 серпня, 13:41
Відомий хореограф розповіла, як спільний виступ із Зеленським змінив її життя
Відомий хореограф розповіла, як спільний виступ із Зеленським змінив її життя
26 серпня, 11:54
Cвіт на війні простий і живе по принципу «бритви Оккама». Є ворог і є ти. Вбивай, або вбʼють тебе
Подяка для воїна. Запам'ятайте просту фразу
23 серпня, 15:50
В Україні діє система доплат пенсіонерам, які досягли певного віку
Надбавка до пенсії: хто і скільки може отримати
21 серпня, 08:16
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
15 серпня, 20:14
Джіджі Пешеріа та Володимир Зеленський
У Неаполі знайшовся «близнюк» Зеленського: знайдіть різницю (фото, відео)
15 серпня, 14:17
Дуда і Зеленський мають приязні стосунки
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post
13 серпня, 18:00
Російська валюта
Рубль увійшов до трійки найслабших валют світу
9 серпня, 19:08
До АРМА передали 24 млн грн з рахунку особи, пов'язаною із російським олігархом
В АРМА передано 24 млн грн із рахунків поплічника російського олігарха Гінера
8 серпня, 09:45

Економіка

Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино
Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино
Гетманцев пояснив, що буде з курсом гривні восени
Гетманцев пояснив, що буде з курсом гривні восени
НБУ показав неймовірні монети випуску України та Польщі: тираж усього 10 тис. (фото)
НБУ показав неймовірні монети випуску України та Польщі: тираж усього 10 тис. (фото)
Скільки українського зерна вкрала Росія у 2022 році: США озвучили шокуючі цифри
Скільки українського зерна вкрала Росія у 2022 році: США озвучили шокуючі цифри
Україна має намір розвивати тимчасові морські коридори – Кулеба
Україна має намір розвивати тимчасові морські коридори – Кулеба
Нинішні цінові обмеження не сприяють імпорту у години, коли він потрібен – «Укренерго»
Нинішні цінові обмеження не сприяють імпорту у години, коли він потрібен – «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
45K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
30K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
22K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
18K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
17K
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту