Зеленський підписав закон про оподаткування на доходи онлайн-казино

На початку 2023 року Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування

Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід онлайн-казино

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

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Валовий ігровий дохід (gross gaming revenue, GGR) – сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.

У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку з обороту.

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На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після – до 23 000 грн.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Це призвело до того, що гральний бізнес за половину 2023 року сплатив у чотири рази більше податків, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор трьом підсанкційним гральним компаніям.

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Раніше стало відомо, що виконавчий директор онлайн-казино Pin-Up.ua отримує відсоток з платежів, проведених через єдиний портал державних послуг і застосунок «Дія». Їх забезпечує компанія, якою він також володіє.