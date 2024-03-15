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Законопроєкт про мобілізацію в'язнів. Стало відомо, хто зможе вступити до ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію в'язнів. Стало відомо, хто зможе вступити до ЗСУ
Якщо особа ухилиться від служби, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років
фото з відкритих джерел

Нардепи пропонують дозволити застосовувати умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі

Низка народних депутатів пропонує надати дозвіл на мобілізацію і проходження військової служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану. Для цього у Верховній раді ініціюють внесення змін до Кримінального і процесуального кодексів, та інших законодавчих актів щодо умовно-дострокового звільнення від покарання. Про це йдеться на сторінці законопроєкту.

Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану нардепи пропонують дозволити застосовувати умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, крім осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом може бути застосовано судом у разі, якщо засуджений виявив бажання проходити таку військову службу «та відповідає вимогам проходження» такої служби в армії як «контрактник».

«У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 цього Кодексу», – йдеться в документі.

За ухилення від проходження військової служби за контрактом особою, яку для цього звільнять умовно-достроково, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

При умовно-достроковому звільненні з установи виконання покарань для військової служби особа доставляється Нацгвардією до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та передається для укладення контракту та подальшої відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження служби.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, «не є секретом, що мобілізаційний ресурс нашого ворога є величезним, а тому нам слід використовувати всі наявні можливості для відсічі збройної агресії».

«Одним із ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави є особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою», – вказується у документі.

Разом з тим нардепи звертають увагу, що залучення ув'язнених до військової служби вимагає чіткого законодавчого регулювання всіх аспектів, пов’язаних з:

  • умовно-достроковим звільненням таких осіб,
  • здійсненням адміністративного нагляду за ними,
  • прийняття їх на військову службу та визначення особливостей її проходження,
  • врегулювання питань соціального і правового захисту таких осіб тощо.

Врегулювати ці питання, зазначається у документі, має даний проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду».

Нагадаємо, наразі в Україні засуджених не мобілізують, хоча відповідні заяви лунали неодноразово. Наприклад, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявляла, що в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Вона додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

Також міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію засуджених і ув'язнених осіб може бути зареєстрований у Верховній Раді наступного тижня.

До слова, мобілізаційний потенціал серед засуджених за кримінальними статтями в Україні складається з тих, хто вже відбув покарання, і тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. У разі прийняття відповідного закону перших призиватимуть без їхньої згоди, другі ж мають висловити бажання служити.

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Теги: депутат війна мобілізація в'язниця ухилянти

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