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Кулеба жорстко прокоментував закиди про «повільний контрнаступ»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кулеба жорстко прокоментував закиди про «повільний контрнаступ»
За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, критикують український контрнаступ лише ті, хто не має достовірної інформації про перебіг подій на фронті
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначає, що партнери України не мають претензій щодо темпу українського контрнаступу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що думка про «повільний наступ» українських військовослужбовців є висловлюванням «диванних експертів та засобів масової інформації», а не офіційною думкою міністрів країн-партнерів України. Про це голова МЗС заявив в ефірі національного телемарафону.

Міністр закордонних справ України повідомив, що непохитно вірить в честь, гідність та перемогу українського солдата.

«Коли ми говоримо з моїми колегами, міністрами, які отримують офіційну інформацію від своїх військових, своєї розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо поступу українського контрнаступу. Ніхто не запитує: «А чого так повільно?». Навпаки всі сфокусовані на тому, «а що ще ми можемо зробити, чим допомогти»… Натомість коли зазираєш в інформаційний простір, то у всіх тільки одне запитання: «А чому все так повільно?», – додав Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що може повторити ще раз свою заяву про те, що критикам українського наступу варто «заткнути рота».

«Коли якась людина сидить на дивані чи в теплій студії, дозволяє собі критикувати швидкість українського наступу, вона критикує конкретного солдата, який був у бою, який жертвував собою, втратив своїх побратимів, просунувся по мінному полю на кілометр, виграв бій сам на сам з росіянином в окопі. Він відкриває телефон, а йому там розказують: "Ви якось повільно все робите, давайте швидше», – заявив Кулеба.

«Ми знаємо, який подвиг щодня здійснюють наші солдати. Вони заслуговують на повагу. І міністри це розумію, і вони подібні дурниці не говорять. А журналісти, коментатори та дивані експерти розповідають, як повільно йде наступ», – додав міністр закордонних справ.

Раніше США прокоментували темп контрнаступу ЗСУ. Джон Кірбі заявив, що контрнаступ ЗСУ проходить «не без труднощів».

Теги: Дмитро Кулеба контрнаступ

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