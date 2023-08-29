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Вибухи в Луганську, сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи в Луганську, сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори: головне за ніч
Сенатор США закликав союзників допомогти Україні провести вибори
фото з відкритих джерел

Сенатор від Республіканської партії у США привітав позицію президента України Володимира Зеленського стосовно проведення виборів попри війну

Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у США, привітав позицію президента України Володимира Зеленського стосовно проведення виборів попри війну, та закликав надати фінансову і технічну підтримку Україні у цьому питанні. У ніч проти 29 серпня в тимчасово окупованому Луганську пролунали звуки, що схожі на вибухи. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Луганську

У ніч проти 29 серпня в тимчасово окупованому Луганську пролунали звуки, що схожі на вибухи. Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Луганську. 

У мережі з'явилося ймовірне відео з тимчасово окупованого Луганська. Повідомляється, що працює вороже ППО.

США та Китай домовилися про діалог стосовно експортного контролю

Сполучені Штати та Китай домовилися розпочати діалог щодо обміну інформацією про контроль за експортом та створити нову офіційну робочу групу з питань комерції. Про це заявило Міністерство торгівлі США.

Після зустрічей між міністром торгівлі США Джиною Раймондо та міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао, цей обмін поглядами забезпечить «платформу для зменшення непорозумінь щодо політики національної безпеки США».

Нова робоча група з комерційних питань об’єднає урядовців США та Китаю та представників приватного сектору «для пошуку рішень щодо торговельних та інвестиційних питань та просування комерційних інтересів США в Китаї»

Кулеба заявив, що Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з полону

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України, заявив, що Україна в питання звільнення цивільних із російського полону потребує залучення третьої країни.

За словами глави МЗС, залучення посередника з третьої держави може створити можливість для застосування «дипломатії маятника» з Росією. Він підкреслив, що цей підхід має велике значення для збереження цивільних життів.

Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ окуповані території України

Кандидат на висування від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року у США, мільйонер індійського походження Вівек Рамасвамі заявив про свою позицію стосовно Росії та України, сказавши, що він підтримує повернення окупованих територій Росією і виступає проти вступу України до НАТО.

«Якщо я стану президентом США, я буду шанувати та відновлювати спадщину Річарда Ніксона, відкидаючи агресивні погляди розумних ідіотів, які пропагують безперервний конфлікт в Україні, що лише підштовхує дві великі держави, Росію та Китай, до зближення», – висловив свою позицію Вівек Рамасвамі.

За словами Рамасвамі, чим довше триває війна в Україні, стає все очевидніше, що переможцем може стати лише Китай.

«Я забезпечу мир в Україні за єдиних умов, які мають для нас значення, – умов, які ставлять американські інтереси на перше місце. Адміністрація Байдена безглуздо намагалася змусити Сі кинути Путіна. Насправді ми повинні змусити Путіна скинути Сі. З цією метою я погоджуся на контроль Росії над окупованими територіями та зобов’язуюсь заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового альянсу з Китаєм», – заявив Рамасвамі.

Водночас він пообіцяв покласти край санкціям і повернути Росію на світовий ринок.

У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

У понеділок ввечері у румунському місті Неводарі автобус з українцями потрапив у ДТП

За інформацією видання, в автобусі перебувало близько 40 пасажирів з України. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.

Шість дорослих були госпіталізовані до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще шість осіб отримали першу медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації.

До слова, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. 

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Теги: росія конфлікт відео автобус звільнення Дмитро Кулеба окуповані території Україна партії ринок Китай війна вибори міністр обмін

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