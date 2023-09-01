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Хакери з РФ атакують мобільні пристрої українських військових, щоб викрасти плани бойових дій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хакери з РФ атакують мобільні пристрої українських військових, щоб викрасти плани бойових дій
фото з відкритих джерел

Служба безпеки України визнала, що росіяни «захопили» планшети на полі бою та встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

Російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України. Про це повідомляє CNN.

Нові рекомендації  від США та їхніх союзників із «П’яти очей» – Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії – підтверджують звіт Служби безпеки України СБУ, згідно з яким російські хакери намагалися проникнути на планшети Android, які українські військові використовували для «планування та виконання бойових завдань».

Наразі не зрозуміло, наскільки успішними були спроби злому. Служба безпеки України заявила, що «заблокувала» деякі спроби злому, але також визнала, що росіяни «захопили» планшети на полі бою та встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

Хакерська кампанія відбувається на тлі контрнаступу українських військ, які повільно і наполегливо намагаються відтіснити російські війська.

Раніше повідомлялося, що хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні.

Нагадаємо, що хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві. Завдяки зусиллям небайдужих, російські військові крокували по Червоній площі під гасло «Слава Україні». 

До слова, у Польщі, у районі міста Шецин хакер зламав залізничні частоти, транслював сигнали про аварійну зупинку поїздів, а між ними – гімн Росії та слова диктатора Володимира Путіна: «За побєду, ура»

 

Теги: контрнаступ військові хакер росіяни

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