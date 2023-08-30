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Україна має намір розвивати тимчасові морські коридори – Кулеба

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна має намір розвивати тимчасові морські коридори – Кулеба
«Є безпечний морський шлях, яким із українських портів вийшло два судна. Цей шлях не буде заручником російського шантажу»
фото з відкритих джерел

Міністр зауважив, що це питання він обговорив із главою МЗС Франції

Україна зацікавлена у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи, та водночас має намір розвивати альтернативний шлях експорту агропродукції, яким уже скористалися два судна, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з французькою колегою Катрін Колонна брифінгу в Парижі. Про це пише Укрінформ.

«Ми, безумовно, зацікавлені у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Але ми також, як держава, продемонстрували, що є альтернатива домовленостям із росією. Є безпечний морський шлях, яким із українських портів вийшло два судна. Цей шлях не буде заручником російського шантажу», – зазначив глава української дипломатії.

Він додав, що цей шлях може бути розвинений і зміцнений. Міністр зауважив, що це питання він обговорив із главою МЗС Франції. Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що французька підтримка України посилюватиметься і триватиме доти, доки не буде зупинено російську агресію.

«Франція надаватиме Україні підтримку в усіх напрямках: політичному, економічному, гуманітарному, дипломатичному і, звичайно ж, військовому – щоб допомогти Україні забезпечити своє легітимне право на оборону. Ця підтримка не лише продовжуватиметься, а й посилюватиметься. Вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб завдати поразки російській агресії», – сказала вона.

Нагадаємо, тимчасовий морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструкури і по якому вже пройшов контейнеровоз, може буди використаний для руху всіх торгових кораблів, ключове питання – у забезпеченні страхових гарантій. Про це заявив політолог, експерт Петро Олещук. 

Теги: Чорне море міністр Франція Дмитро Кулеба перевезення

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