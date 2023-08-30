Україна має намір розвивати тимчасові морські коридори – Кулеба

«Є безпечний морський шлях, яким із українських портів вийшло два судна. Цей шлях не буде заручником російського шантажу»

Міністр зауважив, що це питання він обговорив із главою МЗС Франції

Україна зацікавлена у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи, та водночас має намір розвивати альтернативний шлях експорту агропродукції, яким уже скористалися два судна, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з французькою колегою Катрін Колонна брифінгу в Парижі. Про це пише Укрінформ.

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«Ми, безумовно, зацікавлені у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Але ми також, як держава, продемонстрували, що є альтернатива домовленостям із росією. Є безпечний морський шлях, яким із українських портів вийшло два судна. Цей шлях не буде заручником російського шантажу», – зазначив глава української дипломатії.

Він додав, що цей шлях може бути розвинений і зміцнений. Міністр зауважив, що це питання він обговорив із главою МЗС Франції. Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що французька підтримка України посилюватиметься і триватиме доти, доки не буде зупинено російську агресію.

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«Франція надаватиме Україні підтримку в усіх напрямках: політичному, економічному, гуманітарному, дипломатичному і, звичайно ж, військовому – щоб допомогти Україні забезпечити своє легітимне право на оборону. Ця підтримка не лише продовжуватиметься, а й посилюватиметься. Вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб завдати поразки російській агресії», – сказала вона.

Нагадаємо, тимчасовий морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструкури і по якому вже пройшов контейнеровоз, може буди використаний для руху всіх торгових кораблів, ключове питання – у забезпеченні страхових гарантій. Про це заявив політолог, експерт Петро Олещук.