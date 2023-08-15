Масована атака на Україну, вибух у російській Махачкалі: головне за ніч

У результаті ракетної атаки на Львів є влучання у багатоповерхові житлові будинки

У ніч на 15 серпня окупанти здійснили наймасштабніший обстріл Західних регіонів з початку війни

Внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 15 серпня у низці міст пролунали вибухи. У Львові зафіксовано влучення ворожої мети. У ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра. У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи. Пізно ввечері 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до пожежі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Масована атака на захід

Внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 15 серпня у низці міст пролунали вибухи. У Львові зафіксовано влучення ворожої мети.

У результаті ракетної атаки на Львів є влучання у багатоповерхові житлові будинки. Наразі проводиться евакуація людей. На місці працюють всі екстрені служби.

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У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.

Атака на Дніпро

У ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4:20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа», – написав він у Telegram.

За попередніми даними, є один постраждалий.

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Вибух у російській Махачкалі

Увечері, 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі. Про це інформують росЗМІ.

За попередньою інформацією, вибух стався на автомобільній заправці у місті. Там нібито горить близько 10 автомобілів.

Наразі відомо про 10 загиблих, також понад 10 осіб звернулися за медичною допомогою.

У мережі пишуть, що інцидент стався на одному з найбільш населених районів міста. Глава Дагестану Сергій Мєліков підтвердив факт вибуху.

Білий дім оцінив можливість надання Україні додаткового фінансування від Конгресу

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена оптимістично налаштована стосовно ухвалення Конгресом запиту на надання додаткової допомоги для України на основі двопартійної підтримки, попри те, що представники Республіканської партії в Палаті представників висловлювали сумніви щодо цієї ініціативи.

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Речниця Білого дому відзначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.

Вона додала, що президент Байден вірить у продовження цієї підтримки, оскільки «впевнений, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу».

Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна

Державний департамент Сполучених Штатів Америки засудив провокаційні дії флоту Російської Федерації щодо турецького суховантажного судна «Сукра Окан» у Чорному морі, яке вирушало до українського порту Ізмаїл, розцінивши як «неприйнятна ескалація».

«Ми вважаємо цю ескалацію неприйнятною, це ще раз підтверджує відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене», - сказав він під час прес-конференції.

Заступник представника зовнішньополітичного відомства США наголосив, що з моменту припинення РФ участі в Чорноморській зерновій ініціативі, країна-агресор атакувала 26 об'єктів української портової інфраструктури та знищила більш як 220 тисяч тонн зерна.

Центробанк РФ збирає термінову нараду через падіння рубля

У вівторок, 15 серпня, Центральний банк Росії проведе позачергову нараду через різке падіння рубля, який досяг рівня 101 рубль за долар. Про це повідомляє Bloomberg.

За повідомленнями видання, після 10:30 буде оголошена заява стосовно ключової процентної ставки, яка наразі становить 8,5%. Наразі російська валюта втратила 27% своєї вартості порівняно з початком року, і вже в понеділок перевищила позначку 101 рубль за долар.

В аналізі видання підкреслюється, що згідно з їхніми оцінками, Центральному банку РФ доведеться підвищити процентну ставку до 10%, а витрати федерального бюджету повинні залишитися в межах запланованої бюджетної структури.

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США перехопили бомбардувальники Росії поблизу Аляски

Командування Північноамериканської оборони повітряно-космічної сфери (NORAD) зафіксувало чотири військові літаки Російської Федерації у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Це сталося в неділю ввечері та у понеділок вранці.

За інформацією американської сторони, військові літаки РФ знаходилися у міжнародному повітряному просторі та не порушували суверенних повітряних меж США чи Канади.

Російська активність у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски розглядається як регулярне явище і не розглядається як загроза.