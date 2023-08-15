Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Україну, вибух у російській Махачкалі: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масована атака на Україну, вибух у російській Махачкалі: головне за ніч
У результаті ракетної атаки на Львів є влучання у багатоповерхові житлові будинки
фото: Андрій Садовий/Telegram

У ніч на 15 серпня окупанти здійснили наймасштабніший обстріл Західних регіонів з початку війни

Внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 15 серпня у низці міст пролунали вибухи. У Львові зафіксовано влучення ворожої мети. У ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра. У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи. Пізно ввечері 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до пожежі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Масована атака на захід

Внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 15 серпня у низці міст пролунали вибухи. У Львові зафіксовано влучення ворожої мети.

У результаті ракетної атаки на Львів є влучання у багатоповерхові житлові будинки. Наразі проводиться евакуація людей. На місці працюють всі екстрені служби.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи

Атака на Дніпро

У ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4:20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа», – написав він у Telegram.

За попередніми даними, є один постраждалий.

Вибух у російській Махачкалі 

Увечері, 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі. Про це інформують росЗМІ.

За попередньою інформацією, вибух стався на автомобільній заправці у місті. Там нібито горить близько 10 автомобілів.

Наразі відомо про 10 загиблих, також понад 10 осіб звернулися за медичною допомогою.

У мережі пишуть, що інцидент стався на одному з найбільш населених районів міста. Глава Дагестану Сергій Мєліков підтвердив факт вибуху.

Білий дім оцінив можливість надання Україні додаткового фінансування від Конгресу

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена оптимістично налаштована стосовно ухвалення Конгресом запиту на надання додаткової допомоги для України на основі двопартійної підтримки, попри те, що представники Республіканської партії в Палаті представників висловлювали сумніви щодо цієї ініціативи.

Речниця Білого дому відзначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.

Вона додала, що президент Байден вірить у продовження цієї підтримки, оскільки «впевнений, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу».

Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна

Державний департамент Сполучених Штатів Америки засудив провокаційні дії флоту Російської Федерації щодо турецького суховантажного судна «Сукра Окан» у Чорному морі, яке вирушало до українського порту Ізмаїл, розцінивши як «неприйнятна ескалація». 

«Ми вважаємо цю ескалацію неприйнятною, це ще раз підтверджує відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене», - сказав він під час прес-конференції.

Заступник представника зовнішньополітичного відомства США наголосив, що з моменту припинення РФ участі в Чорноморській зерновій ініціативі, країна-агресор атакувала 26 об'єктів української портової інфраструктури та знищила більш як 220 тисяч тонн зерна.

Центробанк РФ збирає термінову нараду через падіння рубля

У вівторок, 15 серпня, Центральний банк Росії проведе позачергову нараду через різке падіння рубля, який досяг рівня 101 рубль за долар. Про це повідомляє Bloomberg.

За повідомленнями видання, після 10:30 буде оголошена заява стосовно ключової процентної ставки, яка наразі становить 8,5%. Наразі російська валюта втратила 27% своєї вартості порівняно з початком року, і вже в понеділок перевищила позначку 101 рубль за долар.

В аналізі видання підкреслюється, що згідно з їхніми оцінками, Центральному банку РФ доведеться підвищити процентну ставку до 10%, а витрати федерального бюджету повинні залишитися в межах запланованої бюджетної структури.

США перехопили бомбардувальники Росії поблизу Аляски

Командування Північноамериканської оборони повітряно-космічної сфери (NORAD) зафіксувало чотири військові літаки Російської Федерації у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Це сталося в неділю ввечері та у понеділок вранці. 

За інформацією американської сторони, військові літаки РФ знаходилися у міжнародному повітряному просторі та не порушували суверенних повітряних меж США чи Канади.

Російська активність у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски розглядається як регулярне явище і не розглядається як загроза.

Читайте також: Контрнаступ: ISW повідомив, на яких напрямках просунулися ЗСУ
Теги: пожежа вибух Львів обстріл фінансування злочин евакуація контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який зірвав прапор України з будівлі
23 липня, 22:35
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки, надають психологічну допомогу людям
Російська атака на Одесу: Нацполіція повідомила деталі
23 липня, 08:32
Окупанти атакують Київщину безпілотниками
На Київщині знову чути вибухи
25 липня, 03:58
У центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух – Федоров
У центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух – Федоров
2 серпня, 22:56
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника
30 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
6 серпня, 18:56
Площа пожежі сягає 300 кв. м
У Росії палає військова частина (відео)
9 серпня, 19:19
Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками
Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)
10 серпня, 14:22
Внаслідок вибуху загинула одна людина
На верфі в Стамбулі пролунав вибух
Вчора, 12:47
На Вінниччині та Хмельниччині прогриміли вибухи
На Вінниччині та Хмельниччині прогриміли вибухи
11 серпня, 10:17

Події в Україні

Львівщина: що зараз відомо про наслідки ракетного удару
Львівщина: що зараз відомо про наслідки ракетного удару
Масована атака на Україну, вибух у російській Махачкалі: головне за ніч
Масована атака на Україну, вибух у російській Махачкалі: головне за ніч
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку
Ракетний удар по Львову: є влучання у багатоповерхівки (фото)
Ракетний удар по Львову: є влучання у багатоповерхівки (фото)
У Дніпрі є прильоти: перші деталі від влади
У Дніпрі є прильоти: перші деталі від влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
25K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
24K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
17K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
13K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)
13K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту