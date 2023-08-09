США прокоментували темп контрнаступу ЗСУ

Джон Кірбі заявив, що контрнаступ ЗСУ проходить «не без труднощів»

Сполучені Штати Америки усвідомлюють, що контрнаступ Збройних сил України йде не так швидко, як очікувалося. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє CNN.

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«Навіть українці…включно з президентом Володимиром Зеленським, кажуть, що вони не просуваються так далеко або так швидко, як хотілося б», – сказав він.

За словами Кірбі, ЗСУ мають успішні моменти в контрнаступі, але він «повільний і не без труднощів».

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«Хоча вони і домагаються прогресу – а вони домагаються, – він поступовий, повільний і не без труднощів, але вони продовжують намагатися. Вони продовжують це робити», – сказав Кірбі.

Представник Білого дому заявив, що на фронті ведуться активні бойові дії, ЗСУ безумовно намагаються просунутися вперед.

«Вони точно намагаються просуватися вперед. Як далеко вони зайдуть, де це буде, якого прориву їм вдасться досягти? Я не думаю, що зараз хтось може сказати», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Захід втрачає віру в успіх контрнаступу. Через кілька тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу України західні чиновники дають все більш «тверезі оцінки» щодо здатності українських сил відвоювати значну територію. CNN нагадує, що українським військам виявилося важко прорватися через російські укріплені оборонні лінії, які складаються з довжелезних траншей і великих мінних полів. Видання пише, що підрозділи України зазнали великих втрат, що змусило командування відкликати деякі з них для перегрупування.