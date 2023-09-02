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Окупанти намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ: британська розвідка оцінила ризики

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ: британська розвідка оцінила ризики
ЗСУ успішно наступають на Мелітопольському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

РФ намагається змусити ЗСУ розділити свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками

Українські війська на Оріхівському (Мелітопольському – ред.) напрямку у Запорізькій області вийшли на головну лінію оборони росіян. Але окупанти не покидають спроби зупинити контрнаступ українських військ на півдні. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

При цьому окупанти, зокрема, підрозділи 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії, продовжують власний наступ у районі Куп'янська. У Британії нагадали, що РФ з червня досягла «скромних успіхів» поблизу Куп'янська.

Розвідка вважає, що російські війська, ймовірно, прагнуть відвернути Україну від її контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками.

«Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву», – кажуть розвідники.

Окупанти намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ: британська розвідка оцінила ризики фото 1

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують ведення успішної наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Теги: британська розвідка війна Україна ЗСУ окупанти контрнаступ

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