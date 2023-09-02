Окупанти намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ: британська розвідка оцінила ризики

РФ намагається змусити ЗСУ розділити свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками

Українські війська на Оріхівському (Мелітопольському – ред.) напрямку у Запорізькій області вийшли на головну лінію оборони росіян. Але окупанти не покидають спроби зупинити контрнаступ українських військ на півдні. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

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При цьому окупанти, зокрема, підрозділи 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії, продовжують власний наступ у районі Куп'янська. У Британії нагадали, що РФ з червня досягла «скромних успіхів» поблизу Куп'янська.

Розвідка вважає, що російські війська, ймовірно, прагнуть відвернути Україну від її контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками.

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«Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву», – кажуть розвідники.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують ведення успішної наступальної операції на Мелітопольському напрямку.