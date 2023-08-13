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Майже 40 бойових зіткнень: Генштаб відзвітував про перебіг контрнаступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Майже 40 бойових зіткнень: Генштаб відзвітував про перебіг контрнаступу
Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень на фронті.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Рожковичі, Кіндратівка, Локня, Угроїди, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких Міньківка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Диліївка, Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали приблизно 15 населених пунктів, серед яких Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав артилерійських обстрілів по понад 25 населених пунктах, серед яких Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Павлівка, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед яких Михайлівка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Дезертирство в лавах окупантів

Серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства. Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців.

Зазначається, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців РФ, які перебувають у населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатися у покинутих будівлях.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби та три артилерійські засоби на вогневій позиції противника.

Теги: ЗСУ Генштаб фронт контрнаступ

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