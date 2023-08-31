Генсек НАТО повідомив, чи погодиться на продовження свого мандата

Столтенберг сказав, коли піде з НАТО

Столтенберг особисто підтвердив, що після жовтня 2024 року його повноваження як генерального секретаря НАТО більше не продовжуватимуться

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандата. Продовження повноважень Столтенберга в липні ще на один рік було останнім. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Йдеться про рішення 4 липня членів НАТО у Вільнюсі про продовження його мандата генсека ще на рік - до 1 жовтня 2024 року.

Столтенберг особисто підтвердив, що після жовтня 2024 року його повноваження як генерального секретаря НАТО більше не продовжуватимуться.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Так, це моє останнє продовження (повноваження», - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО.

Як повідомлялося, 25 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Верховної Ради та уряду напередодні засідання Ради Україна-НАТО. Президент підкреслив, що Україна не збавляє темп інтеграції з НАТО. Тож для того, аби підготувати практичні кроки для реалізації рішень саміту Альянсу у Вільнюсі Зеленський зібрав представників Ради та урядовців.

Раніше на саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання. Рада відрізняється від попередньої Комісії перш за все тим, що вона має право ухвалювати рішення. Передбачені зустрічі на рівні голів урядів, міністрів та на військовому рівні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.