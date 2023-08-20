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Американський генерал зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський генерал зробив заяву про контрнаступ ЗСУ
Повне звільнення України від російських військ вимагає значних зусиль
фото з відкритих джерел

Деокупація українських територій – це «довга, дуже важка війна з великими втратами»

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголошує, що повне звільнення України від російських військ вимагає значних зусиль, а контрнаступ ЗСУ – це важка битва. Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.

«Кілька місяців тому я казав, що цей наступ буде довгим, кривавим і повільним. Так воно і є: довгим, кривавим і повільним, і це дуже, дуже важка битва», – сказав американський генерал.

Він наголошує, що деокупація українських територій – це «довга, дуже важка війна з великими втратами».

«Ви можете досягти цих цілей військовими засобами. Це займе дуже багато часу, але ви також можете досягти цих цілей, можливо, за допомогою якихось дипломатичних засобів», – стверджує Міллі.

Раніше повідомлялося, що українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових. 

До слова, на півдні Сили оборони протягом минулої доби знищили десять човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та п’ять одиниць автобронетанкової техніки.

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Теги: війна звільнення наступ контрнаступ деокупація

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